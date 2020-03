One Piece: Pirate Warriors 4, les Empereurs en action dans un nouveau spot TV, un point sur les éditions avant le lancement

Dernière ligne droite avant la venue de One Piece: Pirate Warriors 4 dans les rayons du monde entier, alors Bandai Namco a dégainé un spot TV inédit à destination de l'Archipel. Si les précédents se concentraient chacun sur un arc apparaissant en jeu, celui du jour est dédié aux plus puissants pirates naviguant sur les flots, les Empereurs. Nous retrouvons donc Big Mom, Kaidō, Barbe Noire, Shanks et Luffy en action durant ces quelques secondes.

Bien, autre élément que nous trouvons utile d'aborder en amont du lancement en fin de semaine, les éditions disponibles à l'achat en France, et plus généralement en Europe, avec leur contenu. Au format physique, en plus du jeu standard, certains pourront obtenir la fameuse Kaido Edition, un bon gros collector vendu environ 140 € et en rupture un peu partout, contenant seulement en plus un diorama où l'Empereur affronte Luffy.

En numérique, une Deluxe Edition au tarif variant selon la plateforme réunira le jeu et le Character Pass permettant de débloquer 9 personnages encore mystérieux dans les mois à venir, en plus de permettre d'accéder à Katakuri sans devoir le débloquer en jouant. Ce Season Pass sera également disponible à la vente séparément.

Avec tout ça, vous avez toutes les cartes en main pour vous procurer One Piece: Pirate Warriors 4, de sortie le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

