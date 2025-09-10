Nintendo Direct : une nouvelle présentation générale officialisée à une date peu surprenante

L'habituel Direct de septembre officialisé





Ces dernières semaines, Nintendo a enchaîné les présentations avec un Partner Showcase pour les éditeurs tiers, puis un Indie World pour les productions indépendantes et enfin un Kirby Air Riders Direct qui a servi à présenter et dater le prochain jeu de Masahiro Sakurai. Comme (presque) chaque année, il fallait s'attendre à ce qu'un Nintendo Direct plus classique soit diffusé en ce mois-ci et la rumeur voulait qu'il ait lieu cette semaine, plus précisément ce vendredi 12 septembre. Cela avait de quoi étonner, car la firme de Kyoto n'est pas coutumière des diffusions ce jour-là.

Eh bien, ce sera pourtant le cas, comme dévoilé en avance par l'application Nintendo Today! avant que les réseaux sociaux ne prennent le relais. Nous avons donc rendez-vous à 15h00 pour ce programme qui a de quoi exciter et qui durera environ 60 minutes ! Oui, nous avons rarement eu droit à aussi long. Aussi bien la Switch 2 que la Switch seront concernées, il y en aura donc pour tout le monde.

Les attentes de ce Nintendo Direct





Côté jeux déjà connus, nous attendons toujours des dates de sortie pour Metroid Prime 4: Beyond et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Ce type de présentation donnant une visibilité sur plusieurs mois, nous pouvons également espérer en apprendre plus au sujet de Rhythm Paradise Groove et Tomodachi Life : Une vie de rêve.

De plus, ce samedi 13 septembre 2025 marquera le 40e anniversaire de Super Mario Bros., la mascotte de l'éditeur est donc évidemment attendue au tournant. Il est pour le moment difficile de savoir si un nouveau jeu pour la Switch 2 est prêt à sortir puisque l'excellent Donkey Kong Bananza est encore récent et en partie conçu par l'équipe de Super Mario Odyssey. En revanche, avec Super Mario Bros. Le Film 2 attendu en 2026, ce serait le moment idéal pour enfin nous en donner un premier aperçu et surtout officialiser son véritable intitulé. Avec une présentation aussi longue, un segment dédié est presque une évidence.

Les rumeurs parlent elles d'un spin-off de la licence Pokémon, une annonce qui serait étonnante à l'approche du lancement de Légendes Pokémon : Z-A, mais wait & see.

Si ce dernier vous intéresse, un pack avec la console et le jeu est disponible en précommande, voir notre guide d'achat.