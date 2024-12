TOP 5 2024 : le GOTY d'Amaury, rédacteur et testeur

C'est l'heure du rattrapage





Ce qui est marrant avec une année, c’est qu’après 12 mois, elle se termine. Et lorsque vient l’heure de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, eh bien mon année 2024 n’aura pas été particulièrement marquante (du côté du jeu vidéo, ce qui nous intéresse ici). Bon, vous lisez ici un article purement subjectif et je suis bien conscient d’être passé à côté de quelques pépites, AAA, indés ou tout ce qui se trouve entre les deux, principalement faute de finances, car le temps était là, mes heures affichées sur Overwatch 2 et F1 24 (qui ne sera plus abordé ici) me trahissent.

Suite à un petit couac de planning et surtout une volonté de prendre un peu de repos, je l’espère mérité, l’an dernier, vous n’aviez pas eu nos Top 5 des jeux de 2023, ni nos attentes pour 2024, alors rattrapons cette erreur brièvement ici. Alan Wake 2 aura été mon Jeu de l’Année 2023, une année également marquée par Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (« Comment ? Un DLC ?? » me direz-vous, eh bien attendez de voir mon Top de cette année), Decarnation, Chants of Sennaar et bien sûr Baldur’s Gate 3… que je n’ai toujours pas terminé. Honte à moi, qui perd le fil dès que je lâche le jeu plus d’une semaine.

Du côté des attentes pour 2024, c’est avec un peu d’amusement que je redécouvre mon Top 5 avec Star Wars Outlaws, Hades II, Senua’s Saga: Hellblade II, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 et bien évidemment Silent Hill 2. Spoiler : tous ces jeux ne m’ont pas forcément marqué, celui avec les suceurs de sang n’est même pas encore sorti… Mon seul rapport avec les vampires cette année aura été la découverte (tardive) de la série What We Do in the Shadows, aussi savoureuse que le film dont elle s’inspire (Vampires en toute intimité en français).

J’avais également cité l’extension d’Elden Ring, sans la glisser dans le Top 5, car après tout, « ce n’est qu’un DLC ». Le débat fait rage, voir Shadow of the Erdtree nommé en tant que Jeu de l’Année aux Game Awards 2024 m’a fait grincer des dents, comme beaucoup d'internautes. Un GOTY doit pouvoir être savouré dès l’insertion du disque dans la console, pas en achetant d’abord le jeu de base et en passant des heures à trouver comment accéder à ce contenu additionnel (si vous galérez encore, j’avais d’ailleurs écrit un petit guide), mais dans ce Top 5 purement subjectif, qui n’est pas les GAMERGEN.COM Awards, je fais et j’écris ce que je veux, alors…

Mon Top 5 4 de 2024





Avant de vous dévoiler mon Jeu de l’Année 2024, évoquons les autres. Traditionnellement, nous faisons chacun un Top 5, mais après m’être replongé dans les jeux que j’ai testé et joués cette année et m’être creusé les méninges, seulement quatre titres tirent leur épingle du jeu. Et, dans le lot… il y a une extension. Oui, bien évidemment, Shadow of the Erdtree est dans mon Top de l’année 2024, l’extension d’Elden Ring est absolument tout ce que les fans pouvaient espérer et plus encore, avec une direction artistique toujours aussi magnifique, un level design vertical et intelligent, des combats de boss épiques (sauf le dernier, patché depuis, ouf), des donjons excellents, de nouvelles armes qui renouvellent le gameplay, etc. Bref, c’est un must-have pour tous les joueurs qui ont aimé Elden Ring.

Lui, je ne l’attendais pas du tout, car j’étais complètement étranger à la licence. Mais Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura été une excellente surprise de l’année 2024, avec son gameplay violent, intense et complet, sa direction artistique folle (mélange d’architectures gothiques et de science-fiction) et son mode coopératif simple d’accès. Saber m’avait déjà séduit avec World War Z et il a parfaitement transposé sa recette dans ce Warhammer 40K: Space Marine 2, que je relance régulièrement, le temps de faire une mission ou deux, pour le simple plaisir d’exploser des hordes de Tyrannides. Et comme les ventes ont été bonnes, les développeurs vont sans doute le soutenir pendant plusieurs années (comme WWZ), pour mon plus grand bonheur.

Ce troisième titre a manqué de peu la plus haute marche du podium de mes jeux de 2024, mais il a conclu mon année de la plus belle des manières. Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d’aventure, un vrai, avec un véritable amour pour la trilogie (Quoi ? Il y a cinq films ? Non). MachineGames aime autant que moi les films de Steven Spielberg et ça se ressent à chaque instant dans le jeu, le titre est généreux en contenu et propose un scénario passionnant avec des personnages bien écrits, il n’en fallait pas plus pour ravir les fans. En plus, nous avons Richard Darbois en VF, que demande le peuple ? Ha, oui… moins de bugs peut-être.

Alors, qui aura été mon Jeu de l’Année 2024 ? Eh bien sans surprise, c’est Silent Hill 2 Remake. Même s’il n’égale pas la maestria de l’opus PS2, le survival-horror de Bloober Team apporte une nouvelle proposition tout en restant fidèle au matériau d’origine, évitant ainsi la comparaison. Les deux jeux vont vivre leurs chemins séparés dans ma bibliothèque et c’est avec plaisir que je retournerais régulièrement sur chacun d’entre eux, que ce soit pour l’atmosphère, les personnages et les musiques. Maintenant, j’espère revoir la franchise Silent Hill un peu plus souvent, avec pourquoi pas un opus inédit par Bloober.

Alors oui, cela ne fait que quatre jeux… J’aurai pu parler de Buckshot Roulette et Children of the Sun qui m’obsèdent depuis quelques jours seulement (merci les Soldes d’Automne de Steam), mais je suis loin d’en avoir fait le tour. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket aura été lui aussi une bonne découverte, même s’il consiste simplement à ouvrir des boosters, les combats étant terriblement déséquilibrés. Enfin, Marvel Rivals a sans doute le potentiel d’enfin me faire lâcher Overwatch 2, mais je n’ai pas pu y jouer longtemps, la faute à une coupure Internet qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Helldivers 2 est dans ma bibliothèque depuis sa sortie, mais je le lance bien trop rarement, sans réelles raisons, il faudrait que je lui redonne sa chance. Enfin, je compte bien mettre les mains sur Neva et ASTRO BOT rapidement l’année prochaine, deux titres dont je sais pertinemment qu’ils vont me passionner et me séduire.

Voilà qui conclût mon Top de l’année 2024, en matière de jeux vidéo. Une année sympathique avec de très bons jeux et quelques bonnes surprises, mais les gros coups de cœur se sont fait rares. Il me reste de très beaux titres à découvrir, mais en attendant de retrouver Internet et de passer à 2025, il est temps de se reposer au coin du feu, avec un chat la Switch et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur les genoux.

