Switch : un cap de ventes majeur franchi pour la console et le top 10 des jeux Nintendo au 31 décembre 2024

Le mois de février vient tout juste de débuter, mais il est déjà l'heure des bilans, en l'occurrence celui de Nintendo pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. Pour ne pas changer, nous nous attarderons sur les gros chiffres partagés à l'occasion de ces résultats trimestriels et ça commence fort. Côté hardware, un cap majeur a été franchi, puisque la Switch cumule désormais plus de 150,86 millions d'unités vendues à travers le monde ! Elle ne dépasse toujours pas la DS, mais ce n'est qu'une question de temps désormais. La PS2 reste de son côté toujours devant, même si la quantité exacte écoulée a fait débat. Sur ces trois mois, ce sont donc 4,82 millions de consoles qui ont trouvé preneur (1,48 million de classiques, 760 000 Lite et 2,57 millions d'OLED), ce qui est évidemment moins qu'à la même période l'année précédente (6,9 millions) et mieux qu'au deuxième trimestre, sans surprise avec les fêtes.

Une croissance des ventes du modèle Lite Hyrule Edition et des bundles a d'ailleurs été constatée, mais à contrario, une partie du déclin est expliqué par le fait que l'an passé, plusieurs éditions spéciales du modèle OLED avaient été commercialisées. Plus intéressant encore, il a été dit que la Switch s'est écoulée plus que l'an passé lors de certaines semaines. Et le nombre de joueurs n'a jamais été aussi élevé, puisqu'entre janvier et décembre 2024, ils ont été environ 129 millions. La console ne prend donc pas la poussière. Toutefois, l'entreprise est réaliste puisqu'elle a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de ventes de hardware, passant de 12,5 à 11 millions d'exemplaires.

Côté software, nous en sommes désormais à 1,3598 milliard de jeux vendus (1 359,80 millions). Durant ces trois mois, cela représente 53,7 millions de copies. Malgré la diminution de 24,4 % par rapport à l'année précédente, Nintendo considère les ventes stables, surtout pour une machine dans sa huitième année de vie. D'ailleurs, la société pense que la variété de productions disponible actuellement sur Switch va permettre de la soutenir tout au long de cette période, pas compliqué puisque nous arrivons au bout. Là encore, cela ne l'a pas empêché de revoir à la baisse ses prévisions, passant de 160 à 150 millions d'unités.

Les ventes numériques sont elles en baisse de 29 % par rapport à l'an dernier, et ce aussi bien à cause d'une diminution des achats de jeux existant également au format physique que de DLC ou autre dépense de type Nintendo Switch Online. Leur part n'a représenté que 43,4 %. Pour autant, en tenant compte uniquement de la partie software, c'est bien une augmentation de 2,9 % qui a été constatée, passant à 51 %.

Quant au top 10 des jeux first-party, il a été actualisé, mais ne bouge pas... pour cette fois. En effet, si la tendance ne change pas, Pokémon Écarlate et Violet devraient dépasser Épée et Bouclier, devenant ainsi les titres les plus vendus de la licence. Oui, malgré tout le bien que nous avons pu en dire, cela fait tout de même mal compte tenu de la qualité technique proposée.

Du côté des autres exclusivités en dehors de ce classement, nous avons encore eu droit à quelques actualisations et l'arrivée comme prévu de deux nouveautés. Clairement, le nouveau party game Super Mario Party Jamboree a séduit, puisqu'il s'agit de l'épisode qui s'est vendu le plus rapidement au cours du trimestre de sa sortie, avec 5,6 millions d'unités durant ses 11 premières semaines de commercialisation. C'est amplement mérité !

À côté de ça, le dernier Zelda n'a pas autant déchaîné les passions, mais ses ventes sont continues sur la durée. Bien que plus timide, le bon départ de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est lui aussi un record pour la série mettant en scène les deux frangins, ce qui est sans doute bon signe pour l'avenir. Au total, ce sont actuellement 19 jeux qui ce sont vendus à plus d'un million d'exemplaires durant l'année fiscale sur Switch, dont 12 provenant de Nintendo. Comme quoi, avoir de bonnes exclusivités est toujours un argument de poids pour la firme de Kyoto alors que Xbox et PlayStation se sont orientés vers le multiplateforme.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 3,91 millions (lire le test).

- 3,91 millions (lire le test). Nintendo Switch Sports - 15,74 millions.

- 15,74 millions. Paper Mario : La Porte Millénaire - 2,06 millions (lire le test).

- 2,06 millions (lire le test). Luigi's Mansion 2 HD - 1,80 million (lire le test).

- 1,80 million (lire le test). Super Mario Party Jamboree - 6,17 millions (nouvelle entrée, lire le test).

- 6,17 millions (nouvelle entrée, lire le test). Mario & Luigi : L'épopée fraternelle - 1,84 million (nouvelle entrée).

Lors du prochain bilan qui aura lieu en mai, nous devrions découvrir les chiffres de vente de Donkey Kong Country Returns HD (lire le test) et de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, du moins s'ils sont suffisamment élevés. Voici pour rappel la maigre liste des quelques exclusivités Switch restantes :

D'ici là, le planning de l'éditeur risque de sacrément se remplir puisque la Switch 2 a donc été officialisée et aura droit à un Nintendo Direct qui servira à introduire son line-up début avril. Rien de plus n'a été dit à son sujet ce mardi.

Enfin, et cela ne va cette fois pas ravir les investisseurs, les dividendes annuels sont désormais estimés à 116 ¥ par part au lieu de 129 ¥.

