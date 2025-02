Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 4) : un Top 5 qui sent le déjà-vu

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en versions physiques. Un Top 5 qui ne diffère quasiment pas de celui publié la semaine dernière, nous retrouvons encore les mêmes titres, mais deux jeux échangent leurs places sur le podium.

Donkey Kong Country Returns HD est toujours en tête des ventes, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party Jamboree sur le podium. Call of Duty: Black Ops 6 est toujours en quatrième position, idem pour Nintendo Switch à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 janvier 2025 :