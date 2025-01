TEST Donkey Kong Country Returns HD : une aventure toujours aussi décalée sur Switch

Le retour du poilu !





Vous vous souvenez de Donkey Kong Country Returns ? Non ? Pourtant, ce titre avait su charmer les joueurs sur Wii en 2010 et, un peu plus tard, avait eu droit à un portage sur 3DS incluant, au passage, quelques niveaux supplémentaires. En 2025, Nintendo a pris la décision de porter ce portage sur sa console phare du moment, la Switch. Intitulée Donkey Kong Country Returns HD, cette adaptation bénéficie d’une petite refonte visuelle.

Par ailleurs, penchons-nous sur les graphismes pour commencer. Sans surprise, l’image est bien plus clinquante. Adieu l’aliasing et bonjour les contours lisses ; merci le 1080p. Les textures sont légèrement plus détaillées, tandis que les animations restent inchangées. Disons que les développeurs ont fait le strict minimum pour adapter cette expérience à notre machine actuelle. Plus fin, plus propre, le tout en 60 fps, sans réels ajouts visuels, et hop, ça tourne ! Brièvement, sur le petit écran de la console, le rendu est plaisant. Nous n’avons constaté ni saccades, ni ralentissements.

Parlons peu, parlons bien, la prise en main, ça vaut quoi ? Si le gameplay reste fidèle à l’original, il profite ici d’ajustements subtils qui améliorent l’expérience. Par exemple, grâce aux fonctionnalités des Joy-Con, vous pouvez exécuter divers mouvements, comme frapper au sol en gesticulant dans tous les sens. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un jeu assez exigeant, la finesse / petitesse des pads peut déranger certains utilisateurs. Pour le coup, nous conseillons d’y jouer en mode TV avec une bonne vieille manette Pro pour un confort optimal.

En parlant d’exigence, Donkey Kong Country Returns HD reste toujours aussi piquant. Cependant, un mode « Moderne » est présent pour faciliter un peu la vie. En effet, nous avons droit à plus de cœur (6 au total) et nous pouvons mettre jusqu’à 9 objets dans notre inventaire. Oui, cela aide... un peu... Mais certains niveaux risquent encore de vous faire arracher les cheveux malgré cette aide supplémentaire. En outre, il est possible de décrocher les Joy-Con et de jouer avec un ami en local, n’importe où et n’importe quand. Pour résumer cela en deux mots : bon courage. Tout devient minuscule et le gameplay est un brin fastidieux. Pour finir, sachez que cette nouvelle édition comprend bel et bien les 8 niveaux ajoutés dans la version 3DS. Une fois le jeu terminé, vous débloquerez de nouvelles choses amusantes. Quoi exactement ? Nous vous laissons le plaisir de la découverte.

Bref, nous avons fait le tour ! Donkey Kong Country Returns HD est un classique qui continue de charmer les amateurs de défis. Nous avons là une version bien plus clinquante et les 60 images par seconde apportent un confort non négligeable à l’écran qui permettent de mieux anticiper les obstacles. Si vous l’avez loupé à l’époque, c’est le moment de craquer, pour les autres, seule la nostalgie vous poussera à l’acheter.

Les plus Un beau rendu en HD

Le mode Moderne, utile pour certains

Les 8 niveaux supplémentaires toujours là (ouf)

Les petits bonus en plus à la fin

Les fonctionnalités liées aux Joy-Con... Les moins ... mais c’est vraiment petit, rien ne vaut une manette Pro

Une difficulté toujours aussi élevée, malgré le mode Moderne

Notation Verdict 17 20