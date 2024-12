Donkey Kong Country Returns HD fait le plein de visuels et expose son gameplay, de quoi avoir la banane

Plus que jamais, Donkey Kong a eu droit à une bonne exposition médiatique cette année, d'abord présent dans l'amusant remake Mario vs. Donkey Kong, forcément inclus dans le roster de Super Mario Party Jamboree et surtout plus récemment mis en avant avec ses propres jeux, ainsi que tous ses camarades. En effet, les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online peuvent désormais accéder aux trois Donkey Kong Land, en plus de la trilogie Donkey Kong Country déjà disponible depuis 2020. Et ce mercredi, c'est la zone dédiée à la licence au sein du parc d'attractions Super Nintendo World à l'Universal Studios Japan qui a ouvert ses portes. Bref, la firme de Kyōto aime son gorille et les joueurs aussi. Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce qu'un projet inédit soit proposé à l'avenir, mais en attendant, c'est Donkey Kong Country Returns HD qui va d'ici quelques semaines venir nous régaler.

Après l'avoir annoncé en juin dernier, Nintendo a donc commencé à en faire la promotion, d'abord à la fin d'une vidéo mettant également en avant Donkey Kong Country, DKC 2: Diddy's Kong Quest, DKC 3: Dixie Kong's Double Trouble! et le dernier en date qui avait été porté sur Switch en 2018, Tropical Freeze.

Et pour bien faire les choses, une habituelle bande-annonce « overview » vient récapituler en quelques minutes ce à quoi il faut s'attendre, ce qui ne surprendra pas les joueurs y ayant déjà joué sur d'autres plateformes. Ce qui l'est davantage et devrait en faire bondir plus d'un, c'est l'utilisation d'un certain pronom « inclusif » au détour d'une phrase du narrateur au tout début : « La tribu Tiki Tak passe à l'attaque. Iel a volé le stock de bananes de nos héros. Ni une ni deux, Donkey Kong et Diddy Kong se lancent à leur trousse pour les récupérer. » À moins d'une grosse erreur de prononciation, c'est pour le coup très surprenant et n'a aucun sens si nous comparons ce qui est dit en anglais, puisque c'est la tribu qui est désignée (donc du féminin), le masque montré s'appelant au passage Kalimba.

Bref, ce point syntaxique mis de côté, nous avons un aperçu de la carte de l'île où se déroule l'aventure, comportant plus de 80 niveaux répartis en 9 mondes (Jungle, Plage, Ruines, Usines, Volcan, etc.), dont ceux de la version 3DS et les secrets se débloquant en ramassant toutes les lettres. Le gameplay de DK est ensuite introduit, du classique, de même que les passages en chariot de mine, sur un tonneau-fusée et à dos de Rambi, le rhinocéros. Côté contrôles, les Joy-Con seront mis à profit si nous le désirons et de la coopération locale sera présente avec le deuxième joueur incarnant alors Diddy, capable d'effectuer des sauts compliqués grâce à son jetpack et attaquant les ennemis à l'aide du Kawouetto-flingue. Nous aurons également le choix de la difficulté entre la version Moderne proposant trois cœurs et jusqu'à neuf objets dans l'inventaire, et l'Originale.

Bande-annonce en français

Bande-annonce en anglais

Vous trouverez en page suivante de nombreux visuels qui donnent fortement envie de débuter une partie. Enfin, la cinématique d'introduction a été partagée, mais il y a un hic, puisqu'elle est écourtée par rapport à ce que nous pouvons voir sur Wii et 3DS. Espérons que ce ne soit que pour la vidéo afin de ne pas spoiler (oui, pour Nintendo ça pourrait en être) et qu'en jeu il n'y aura pas de coupures...

Vous pouvez précommander Donkey Kong Country Returns HD au prix de 44,49 € sur Amazon ou chez Cdiscount, voire à 49,99 € à la Fnac avec un sac banane offert. Sa sortie est pour rappel fixée au 16 janvier 2025.