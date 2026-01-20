PSVR 2 : Top 10 des jeux les plus téléchargés en 2025 sur le PlayStation Store en Europe

Beat Saber en tête d’un classement très disputé





Sony Interactive Entertainment a dévoilé le top des téléchargements PSVR 2 de 2025 sur le PlayStation Store en Europe, et sans surprise, certains grands classiques de la réalité virtuelle continuent de faire la loi. En tête du classement, Beat Saber conserve sa place de référence absolue, confirmant son statut de valeur sûre du jeu musical en VR. Il devance Alien: Rogue Incursion VR et Creed: Rise to Glory – Championship Edition, deux titres qui ont su séduire les amateurs d’action et de sensations fortes tout au long de l’année.

Un classement entre blockbusters et incontournables de la VR





Le reste du top 10 illustre parfaitement la diversité de l’offre sur PSVR 2. Metro Awakening s’impose comme l’une des expériences narratives majeures, tandis que Job Simulator continue de séduire un large public grâce à son accessibilité. Des titres multijoueurs et communautaires comme Among Us 3D: VR trouvent également leur place dans le classement, aux côtés de productions emblématiques telles que Horizon Call of the Mountain, véritable vitrine technologique du casque. Pavlov, Swordsman VR et Arizona Sunshine 2 complètent ce top, confirmant l’attrait durable pour les jeux d’action et de tir en réalité virtuelle.

Beat Saber Alien: Rogue Incursion VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition Metro Awakening Job Simulator Among Us 3D: VR Horizon Call of the Mountain Pavlov Swordsman VR Arizona Sunshine 2





Une photographie fidèle des usages en Europe





Ce classement 2025 offre un aperçu intéressant des habitudes des joueurs européens sur PSVR 2. Nous constatons un équilibre entre licences populaires, expériences accessibles et productions plus ambitieuses, preuve que le catalogue continue de s’étoffer de manière cohérente. Nous retenons surtout la domination persistante de certains titres emblématiques et la capacité du PSVR 2 à installer durablement ses références, tout en laissant de la place à de nouvelles expériences qui parviennent à s’imposer auprès du public.

