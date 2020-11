PS5 : « le plus grand lancement » de l'histoire de PlayStation, plus de stocks promis d'ici la fin de l'année

La com' de Sony c'est un peu devenu n'importe quoi ?

le plus gros lancement en pourcentage de vente ou en nombre de vente?

car si toutes les consoles livrées ont ete vendues qu'il y en ai 1.000 ou 1.000.000 on obtient toujours 100% de vente

mais au final ce n'est pas du tout la meme chose en terme d'unités vendues !

bref de la com' dans le vent : des chiffres et on verra...