PS5 et Xbox Series X et S : les premiers chiffres de vente sont là, et ils viennent du Japon

La nouvelle génération de consoles est lancée depuis la semaine dernière avec les arrivées des Xbox Series X/S et PS5 les 10 et 12 novembre. Et si la PlayStation 5 est toujours attendue pour demain en France, les premiers chiffres de vente commencent à arriver du côté du Japon. Famitsu rapporte que jusqu'au 15 novembre 2020, ce sont 118 085 PS5 et 20 534 Xbox Series X/S qui ont trouvé preneur dans l'Archipel.

Si la répartition des ventes du côté de chez Xbox n'est pas connue, 88 % des PlayStation 5 écoulées étaient dotées d'un disque dur, et 12 % étaient donc des Digital Edition. Du côté des jeux, ça se bagarre du côté de chez PlayStation, avec 18 640 Marvel's Spider-Man: Miles Morales vendus pour 18 607 Demon's Souls.

Et même si la marque japonaise a réalisé des chiffres presque 6 fois supérieurs à la concurrence, ils restent bien en deçà de ce qu'avait fait la PlayStation 4 en février 2014. Le Japon avait été exceptionnellement servi après l'Occident, et suite à cette attente, c'était 309 000 joueurs qui avaient acheté une PS4 dès la première semaine. En ce qui concerne les Xbox Series X et S, elles font un peu moins bien que la Xbox One, écoulée à 23 562 exemplaires durant ses premiers jours au Japon. À l'échelle internationale, Microsoft a déjà confirmé avoir réalisé le meilleur lancement de son histoire, alors nous ne nous inquiétons pas pour lui.

Bien évidemment, ces chiffres se font en période de pleine pandémie, où les dépenses vidéoludiques de certains ont peut-être été repoussées, surtout alors que l'offre n'est pas à la hauteur de la demande, et que tous les joueurs désirant une console next-gen n'y ont pas accès. La performance des Xbox reste tout de même assez louable, alors que la Xbox One avait été délaissée au fil des années sur ce marché. Les résultats internationaux devront probablement attendre les prochains bilans financiers des constructeurs : vous pouvez les gonfler en achetant une Xbox Series S à 299,99 € sur Amazon.fr.

