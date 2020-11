Xbox Series X : des ruptures de stock à prévoir pendant quelques mois, selon Microsoft

Mais comment ça ? Il y a eu moins de 1 million de Series X vendu dans le monde, et ils seraient en rupture de stock partout ?Entre 1,2 et 1,4 millions de Series S et X dans le monde pour 37 pays, dont la Series X entre 800 000 et 925 000 et la Series S entre 400 000 et 475 000. Pour rappel la One avait fait 1 million pour 13 pays qui était annoncé comme un four, la c'est pire rapporté à la proportion de 37 pays contre 13, c'est un four monumental qu'on veut faire passer pour réussite, en cachant les chiffres bien entendu. Mais ouvrer les yeux, à chaque fois que Xbox prend la parole dans une communication ou ils se félicitent tout seul comme des grands, on dirait qu'ils organisent un diner de cons pour leurs actionnaires et leurs joueurs.