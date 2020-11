Xbox Series X : d'autres stocks de consoles d'ici la fin d'année en France, si les aléas du confinement le permettent

À quelques jours du lancement des Xbox Series X et S, Xbox France a organisé une séance de questions-réponses pour la presse et les partenaires, qui n'a pas vocation à être rediffusée en ligne. Mais cet épisode spécial de la Xbox TV nous a permis, en plus de réentendre le discours promotionnel de la marque, d'en apprendre un peu plus sur l'arrivée des consoles dans notre pays.

La directrice nationale Ina Gelbert a ainsi pris la parole pour vanter les bons résultats des précommandes en France, sans donner de chiffres de vente pour le moment.

Le marché français se porte bien, est très dynamique. On est très content des résultats qu'on a actuellement sur les ventes de nos consoles. Vous l'avez vu, la Xbox Series X était en rupture dès les premières minutes, les premières heures en fonction des sites sur lesquels elle était proposée. La Series S a de très bonnes performances actuellement en termes de précommande, et on sait que d'ici la fin de l'année on aura tout vendu. Et d'ailleurs, on se dit même que si on en avait eu plus, on en aurait vendu plus.

Un autre point quand on parle du marché français, c'est l'engouement qu'il y a autour du Game Pass. Sans partager les chiffres, ce que je pourrais dire quand même, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'avec les performances qu'on a sur le Game Pass en France et les abonnements qu'on voit de la part des consommateurs français, on se rend compte que le marché français est prêt pour ces abonnements, qu'il comprend la valeur de ce qu'on propose aujourd'hui et continue de nous suivre sur cette stratégie.