Xbox Series X et S : Xbox France travaille « pour assurer la disponibilité d’un maximum de consoles le jour J »

Longtemps attendues, les consoles next-gen sortent ce mois-ci. Il ne s'agit ainsi plus que d'une question de jours avant de mettre la main sur nos Xbox Series X et S, prévues pour le 10 novembre 2020. Et alors que les précommandes sont toujours fermées pour la machine à 499 €, celle à 299 € est encore en vente à cette heure.

Mais alors que nous arrivons près de la lignée d'arrivée, le deuxième confinement est venu nous mettre des bâtons dans les roues. Ceux qui ont précommandé leur exemplaire en magasin sont inquiets de savoir comment ils pourront le récupérer, mais le Click & Collect autorisé par l'État français devrait permettre d'obtenir son précieux sésame à temps. Enfin ça, c'est si Microsoft arrive à fournir toutes les consoles prévues à ses partenaires. Ina Gelbert, directrice de Xbox France, vient de rappeler son engagement à fournir un maximum de consoles en day one, en achat direct comme en Xbox All Access.

Nous travaillons avec nos partenaires pour assurer la disponibilité d’un maximum de consoles le jour J, que ce soit en All-Access ou en achat direct, dans le respect des consignes gouvernementales. Mais la santé de tous reste notre priorité absolue. Prenez soin de vous.

Et si Xbox France travaille pour livrer 100 % des consoles précommandées le 10 novembre, c'est que ce 100 % n'est pas acquis. En plus des imprévus logistiques habituels, et de stocks visiblement très serrés du côté de la Xbox Series X, le confinement en cours pourrait freiner l'acheminement des précommandes à bon port, même si l'activité n'est pas non plus à l'arrêt ces jours-ci, loin de là. Le souci concerne aussi bien les livraisons en magasin que chez les particuliers qui ont réservé leur console sur la Toile. Alors, allez-vous faire parti des chanceux à recevoir votre Xbox Series X ou S le 10 novembre, si ce n'est plus tôt ? Ou allez-vous devoir patienter quelques jours de plus pour profiter de la next-gen ? Comme toujours, wait & see.

