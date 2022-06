Roller Champions se met au disco pour le lancement imminent de sa Saison 1 et de la version Switch

Après plusieurs avoir testé le jeu de différentes manières ces dernières années, Ubisoft a enfin lancé Roller Champions en mai sur PS4, Xbox One et PC, avec une Saison Inaugurale pour permettre à la communauté de se former. Il va maintenant passer la seconde avec sa Saison 1, Fièvre du Disco, qui va débuter dès ce 21 juin 2022.

Au programme, des maps inédites à Brooklyn, Venice Beach et Staten Island, un Roller Pass avec 60 niveaux pour débloquer des objets cosmétiques (et dont la version Premium coûte autant de Wheels que vous pouvez en débloquer), et le mode temporaire Arena 8 ainsi que les mini-jeux Star Dash et Supernova, qui seront jouables le temps de week-end spéciaux. Pour le résumé complet des nouveautés et des changements techniques, rendez-vous sur le site officiel (en anglais).

L'autre grande nouvelle, c'est qu'Ubisoft profitera de Fièvre du Disco pour lancer Roller Champions sur l'Epic Games Store et surtout Nintendo Switch ce 21 juin : il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le free-to-play s'attaque à de nouvelles plateformes. Les versions Stadia, iOS et Android sont elles toujours attendues dans les prochains mois.