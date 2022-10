Roller Champions suit La Voie du Dragon pour sa Saison 2, les nouveautés présentées en vidéo

Aucun chiffre n'a encore été communiqué, mais il semblerait que Roller Champions n'ait pas la popularité qu'aimerait Ubisoft. Des rumeurs voulaient que l'éditeur ait même déjà prévu de fermer les serveurs au terme de sa Saison 3, une information qu'il a officiellement démentie. Sur la place publique, il tient donc son cap en proposant du nouveau contenu dans le cadre de sa Saison 2 : La Voie du Dragon.

Elle a débuté ce mardi et durera environ 2 mois, soit bien moins que La Fièvre du Disco qui était en cours depuis juin. Elle amène de nouvelles cartes que sont Bangkok, Temple Zen et Temple du Dragon, un nouveau Roller Pass avec plus de 60 éléments à débloquer, des récompenses gratuites et des packs payants inédits, des bonus quotidiens sur vos 3 premières parties, des gains de fans accrus, et des bannières spéciales à débloquer pour le top 100 mensuel.

NOUVELLES CARTES Marquez au buzzer à Bangkok puis allez vous ressourcer dans le Temple Zen. Lorsque vous êtes prêts à vous mesurer aux meilleurs joueurs, présentez-vous au Temple du Dragon, le nec plus ultra des arènes de Roller Champions ! NOUVEAU ROLLER PASS La Voie du Dragon présente un nouveau Roller Pass proposant 60 niveaux d'animations, de réactions, d'équipements cosmétiques et d'autres récompenses saisonnières qui vont éveiller votre animal intérieur ! Comme pour les saisons précédentes, si vous venez à bout du Pass, vous récupérez autant de Wheels que vous avez investies pour embarquer sur la Voie du Dragon. NOUVELLES AMÉLIORATIONS Avec la sortie de la Voie du Dragon, nous vous proposons de nouvelles récompenses : voici 3 informations que vous devriez connaître avant d'embarquer dans cette nouvelle saison de Roller Champions. BONUS QUOTIDIENS - ENCORE PLUS DE FANS !

Les bonus quotidiens, les trois premiers matchs que vous disputez chaque jour et qui vous rapportent davantage de fans, vont être encore plus attractifs ! Désormais, le troisième bonus quotidien vous offrira 300 fans supplémentaires au lieu de 125 (240 % d'augmentation !) QUEL QUE SOIT LE RÉSULTAT, VOS MATCHS VOUS RAPPORTENT PLUS !

Victoire, match nul ou défaite : quel que soit le résultat, vos parties en mode classé, rapide ou vos évènements vous rapporteront davantage de fans ! Voici le détail : Victoire : 170 fans (au lieu de 150) ;

Match nul : 160 fans (au lieu de 135) ;

Défaite : 150 fans (au lieu de 125). TOP 100 - NOUVELLE BANNIÈRE TOUS LES MOIS !

Nous avons déjà offert des bannières à nos 100 meilleurs joueurs, mais désormais, il y aura une bannière thématique tous les mois. Vous voulez la remporter ? Ça ne va pas être simple parce que comme le suggère le titre, vous allez devoir vous hisser au sommet du classement et figurer parmi les 100 meilleurs joueurs le dernier jour du mois pour l'obtenir ! Découvrez ci-dessous un aperçu des récompenses à venir !

NOTES DE VERSION - VOIE DU DRAGON ÉQUILIBRAGE La période de réduction de puissance de l'Uppercut après une première utilisation a été légèrement augmentée (de 2,25 secondes à 3 secondes).

La direction et la vitesse de la balle après un tacle va mieux correspondre à la vélocité du tacleur.

L'effet de collision entre deux joueurs qui se taclent mutuellement a été amélioré. CONFORT DE JEU GAMEPLAY Les skaters disposent de différentes animations d'échauffement lors de la cinématique d'intro avant le début des matchs.

Une collision a été ajoutée au-dessus de la tête des skaters pour éviter des problèmes d'affichage avec des éléments du décor.

Les ralentis des buts durent 1 seconde de plus pour faciliter l'utilisation des réactions.

Le passage sur la pointe des pieds sur des pentes abruptes a été amélioré.

Plusieurs animations ont été mises à jour et améliorées (lancer, réception, uppercut, passage à la station debout, etc.). PARTIE PERSONNALISÉE Ajout d'une IA créative.

L'IA créative, actuellement en phase bêta, est plus flexible et offre plus de variété que les IA classiques.



L'IA créative propose 3 niveaux de difficulté : facile, normale et difficile.



L'IA créative est disponible exclusivement dans le mode Partie personnalisée.

Le paramètre Type d'IA a été ajouté pour permettre de choisir entre l'IA classique et l'IA créative.

Des ajustements graphiques mineurs ont été apportés au menu Partie personnalisée. INTERFACE Un chrono est affiché désormais sur le menu Skatepark pour indiquer qu'une activité est sur le point de commencer.

Un nouvel écran-titre thématique a été ajouté.

L'option Achat rapide a été ajoutée aux menus Boutique et Skater pour les éléments affichés.

Plusieurs nouvelles chansons sont désormais disponibles sur la page d'accueil.

De nouveaux arrière-plans thématiques sont utilisés lorsque les joueurs équipent une superstar.

Le temps d'attente estimé a été supprimé.

Plusieurs améliorations apportées au matchmaking ont dégradé la précision du temps d'attente estimé, donc nous allons le retirer provisoirement le temps de le corriger.

Des modifications ont été apportées aux animations des skaters après les matchs.

Roller Champions est disponible en free-to-play sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et doit être porté sur iOS et Android.