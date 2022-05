Roller Champions : enfin une date de sortie proche pour le free-to-play, un point sur les dernières nouveautés et la Saison Inaugurale

Annoncé à l'E3 2019, Roller Champions avait commencé à se concrétiser avec une Saison 0 dès début 2020, avant de se faire timide jusqu'à une nouvelle bêta fermée en 2021. Il a malheureusement enchaîné les reports, jusqu'à un décalage de son lancement au printemps 2022. Et cette fois, Ubisoft va s'y tenir.

La date de sortie du free-to-play vient en effet d'être calée au 25 mai 2022 sur PC, PS4 et Xbox One, et sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S. Les versions Switch, Stadia, iOS et Android sont encore en développement. Les festivités débuteront avec une Saison Inaugurale, d'abord sans cross-play pour les parties personnalisées et la création d'équipe. Pour le reste, tout le contenu promis sera présent, avec des parties rapides, personnalisées et classées, des modes temporaires, des objets esthétiques à débloquer, un Roller Pass gratuit ou premium avec 30 niveaux, des récompenses à gagner via un programme nous demandant d'inviter des amis, et plus encore.

Une bande-annonce dévoile les quelques nouveautés introduites depuis les précédents tests, tandis qu'une autre offre un regard sur les mécaniques de jeu pour les néophytes. Prêts pour les parties en ligne de Roller Champions ?