Roller Champions : un report de plus pour le free-to-play, une nouvelle période de sortie donnée

Aux dernières nouvelles, Roller Champions devait être lancé avant la fin de l'année fiscale en cours. Problème : elle se termine ce 31 mars 2022, et nous n'avons toujours pas de date de sortie pour le free-to-play. Ubisoft vient de s'en expliquer auprès de sa communauté sur Discord.

Il aura encore une fois besoin d'un peu plus de temps pour finaliser le développement de Roller Champions, afin qu'il soit à la hauteur des exigences des développeurs et espérances des joueurs. C'est pourquoi il est désormais prévu pour la fin du printemps 2022, soit probablement pour mai ou juin.

À la communauté Roller Champions.

Comme mentionné dans notre dernier message, nous sommes de retour avec une autre mise à jour communautaire sur le jeu.

Après avoir évalué tous les scénarios possibles, l'équipe a conclu qu'elle aura besoin d'un peu plus de temps pour livrer le jeu réussi que vous méritez. Nous pensons que c'est la bonne décision pour honorer correctement votre enthousiasme (et le nôtre !) pour le jeu et la scène compétitive que vous avez lancée autour de notre bêta.

Nous travaillons d'arrache-pied pour que l'attente soit à la hauteur de votre confiance en Roller Champions, car le jeu se rapproche chaque jour du lancement. Nous savons que beaucoup d'entre vous suivent le développement du jeu depuis un certain temps maintenant et pour montrer notre appréciation de votre soutien continu, nous voulions nous assurer que vous receviez cette nouvelle en premier : Roller Champions sortira à la fin du printemps. L'attente touche à sa fin et c'est grâce à votre confiance en notre équipe que nous avons pu faire de tels progrès que nous tenons à vous remercier pour tout l'amour que vous avez apporté à la scène Roller Champions.

Votre soutien continu est notre carburant pendant cette dernière étape de production, nous sommes ravis de ce qui va arriver et nous avons hâte que vous rejoigniez l'arène.