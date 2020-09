Roller Champions : la date de sortie du free-to-play se précise

En parallèle de son Battle Royale Hyper Scape, Ubisoft prépare aussi un jeu multijoueur en 3v3 au cadre sportif, Roller Champions. Cette vision originale du roller derby nous amènera à nous battre pour le contrôle d'une balle autour d'un circuit ovale, avec bien évidemment l'autorisation de donner des coups pour prendre le dessus.

Le titre a été approché par de rares joueurs à l'occasion d'une alpha fermée, et alors qu'il aurait dû enchaîner sur une bêta également privée, Ubisoft a décidé de changer ses plans pour privilégier des tests en interne. Le développement avance, et plutôt bien, car nous apprenons à l'occasion de l'Ubisoft Forward que Roller Champions sera disponible début 2021 en free-to-play. Si les plans initiaux sont toujours d'actualité, la version PC sera proposée dans un premier temps, avant des éditions PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android, et certainement PS5 et Xbox Series X.

D'ici là, les développeurs nous en apprendront plus sur le game design, l'univers, la direction artistique et bien plus avec des vidéos dans le cadre de l'Initiative Blueprint, qui débutera en octobre prochain.

