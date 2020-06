Roller Champions : la bêta fermée annulée, mais c'est pour le bien du jeu

La dernière fois que nous avons entendu parler de Roller Champions, c'était en mars dernier, avec un planning assez chargé jusqu'à son lancement. Ce programme a débuté avec une alpha fermée dans la foulée, et aurait dû se poursuivre avec une bêta également fermée et une Saison 0. Les plans d'Ubisoft pour ce jeu de roller compétitif ont cependant été modifiés.

Les développeurs ont plutôt décidé de recueillir les retours des joueurs en travaillant au plus près d'eux, dans le cadre d'ateliers privés, et c'est pourquoi la bêta fermée n'aura finalement pas lieu. Pour se faire pardonner, une tenue exclusive El Diablo sera offerte à tous les joueurs s'étant inscrits pour les phases de test.

Avant tout, nous aimerions vous remercier d'avoir participé à l'Alpha fermée de Roller Champions. Toute l'équipe a été très heureuse de vous voir jouer et nous avons vraiment apprécié tous les commentaires que vous déposés sur Discord. Nous avons bien entendu l'importance que vous accordez à l'équilibre des chances et à la solidité des mécaniques de base et nous avons décidé d'annuler la Bêta fermée pour nous concentrer sur l'organisation d'une série d'ateliers privés. Ces ateliers vous nous aider à déployer, expérimenter et affiner les mécaniques de jeu tout en récoltant en direct les feedbacks des joueurs. Cette nouvelle approche devrait nous permettre de développer des échanges plus soutenus avec notre communauté. Pendant l'Alpha, vous nous avez demandé d'affiner certaines mécaniques et d'ajouter certaines fonctionnalités sur lesquelles nous allons mettre l'accent (refonte des cartes, parties personnalisées, nouvelles actions, entre autres). Pour vous faire patienter jusqu'à nos prochaines interactions, nous vous offrons la tenue El Diablo ! Tous les joueurs qui se sont inscrits pour nos phases de test l'obtiendront dans leur inventaire lorsque le jeu sera live !

Roller Champions devrait donc se faire discret jusqu'au lancement de sa Saison 0 sur PC, à moins qu'il ne refasse parler de lui à l'évènement Ubisoft Forward de juillet. Pour rappel, des versions PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android sont également prévues dans un second temps.