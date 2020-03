Roller Champions : inscrivez-vous pour l'alpha, la bêta et la Saison 0, des versions PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android confirmées

Roller Champions sera un pari risqué pour Ubisoft, qui va ici proposer une licence comme aucune autre dans son catalogue, et qui ne ressemble pas non plus à grand-chose disponible chez les concurrents. Le concept général, pas si éloigné du roller derby, consiste en des parties en PvP où deux équipes se battent pour le contrôle d'une balle, avec laquelle ils doivent faire le tour de l'anneau sans se faire renverser pour marquer un point.

Le titre s'était fait discret depuis sa révélation et sa démo à l'E3 2019, mais il fait son grand retour ce soir, avec une bande-annonce montrant des mécaniques de jeu inédites, et surtout l'annonce d'une alpha fermée. Ubisoft prévoit aussi de proposer cette nouvelle phase d'essai du 11 mars à 17h00 au 23 mars à 21h00, avec un pré-téléchargement disponible dès le 9 mars à 17h00. Tout le monde ne pourra pas y participer, mais n'importe qui peut tenter sa chance en s'inscrivant via le site officiel avec son compte Ubisoft. Elle ajoutera aux deux arènes et au contenu initial de la démo, les nouveautés ci-dessous.

Nouvelle arène : Chichén Itzá. Notre arène la plus grande et la plus spectaculaire à ce jour.

Système de création et de personnalisation de personnages. Vous pourrez choisir parmi les nombreuses options offertes pour créer votre personnage et personnaliser sa tenue !

Modification de la disposition du circuit : La courbure, l'élévation et d'autres éléments ont été ajustés pour améliorer la navigation et le gameplay.

Nouvelles techniques collectives : le turbo combiné, le double saut combiné et le double piston combiné

Nouveaux tacles : le tacle prolongé & le tacle aérien !

La progression ne sera pas conservée pour la suite de l'aventure, mais vous gagnerez la Tenue du Testeur pour la version finale, et une surprise qui sera révélée durant l'alpha. Pour ceux qui aimeraient savoir si leur PC est suffisamment puissant pour la faire tourner, voici les configurations minimale et recommandée.

Configuration minimale Système d'exploitation : Windows 7 ou plus récent

Processeur : 4 cœurs 2,5 GHz

Cartes graphiques : NVIDIA GTX 970/AMD Radeon 390 ou supérieure

Mémoire vive : 8 Go DirectX : version 11

Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier Configuration requise Système d'exploitation : Windows 7 ou plus récent

Processeur : 8 cœurs 2,5 GHz

Cartes graphiques : NVIDIA GTSX 1060/RX580 ou supérieure

Mémoire vive : 8 Go DirectX : version 11

Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Avant l'édition définitive, vous pourrez aussi participer à une bêta fermée, qui prendra en compte les retours des joueurs et ajoutera un système de sponsors et plus encore, puis une Saison 0, avec une mécanique de replay et bien d'autres modifications. Si vous vous inscrivez pour la prochaine phase d'essai, vous serez d'ailleurs retenu pour les suivantes, et si vous n'avez pas été sélectionné, vous serez placés en liste d'attente.



Dernier détail, et non des moindres : si Roller Champions sera dans un premier temps seulement accessible sur PC, des versions PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android sont prévues à l'avenir !