Sonic Rumble : le Battle Royale free-to-play dévoile sa date de sortie

Les fans de Sonic the Hedgehog sont gâtés ces dernières années, avec Sonic Frontiers, Sonic Superstars ou encore Sonic x Shadow Generations, sans oublier les films de la Paramount. SEGA continue sur cette lancée et sortira prochainement Sonic Rumble, un Battle Royale multijoueur free-to-play inspiré de Fall Guys. Le titre est déjà disponible en soft launch dans quelques pays, mais la sortie est prévue dans le courant du printemps.

SEGA apporte désormais un peu plus de précisions sur le lancement : la date de sortie de Sonic Rumble est fixée au 8 mai 2025 sur iOS et Android, les joueurs peuvent déjà s'enregistrer sur l'App Store et le Google Play Store afin de recevoir une skin de Sonic inspirée de Sonic 3, le film, des autocollants Chao et des Anneaux (la monnaie in-game). Voici une présentation complète du jeu mobile :

À vos marques, prêts, Rumble ! Amuse-toi avec tes amis et ta famille dans des batailles de survie chaotiques ! Sonic Rumble est le premier jeu multijoueur de la série emblématique, où jusqu'à 32 joueurs s'affrontent ! Qui sera le meilleur Rumbler du monde ?! Explore un monde plein de niveaux magnifiques et de modes de jeu captivants ! Découvre une grande variété de niveaux aux façons de jouer et aux thèmes différents ! Sonic Rumble offre plein de styles de jeu différents : des courses où les joueurs s'opposent pour la première place ; la survie où ils s'affrontent pour rester dans la partie ; la Bataille des Rings, où ils luttent et esquivent pour tenter d'obtenir un maximum de Rings et bien plus encore ! Les matchs sont courts, si bien que tout le monde peut y jouer à tout moment pendant son temps libre. Joue avec des amis et ta famille ! Forme une escouade de 4 joueurs et unissez vos forces pour affronter d'autres escouades à travers le monde ! Tous tes personnages préférés de Sonic sont là ! Incarne Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman et d'autres personnages emblématiques de la série Sonic ! Personnalise tes personnages à ta guise grâce à une grande variété d'apparences, d'animations, d'effets, et bien plus encore ! Contexte du jeu Les joueurs contrôlent un personnage de la série Sonic et pénètrent dans un monde de jouets créé par le maléfique Dr. Eggman. Ils devront surmonter des obstacles traîtres et des arènes périlleuses ! Une bande-son riche donne vie au monde de Sonic Rumble ! La musique dynamique dans Sonic Rumble ravira les amoureux de vitesse ! Tends l'oreille et écoute aussi les morceaux inoubliables de la série Sonic !

