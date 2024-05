Sonic Rumble : un Battle Royale par SEGA arrive sur iOS et Android

C’est aujourd’hui, 9 mai 2024, que SEGA a annoncé Sonic Rumble, une toute nouvelle production se basant sur la franchise Sonic the Hedgehog. Ainsi, les possesseurs d’un mobile sous iOS ou Android pourront s’amuser avec ce free-to-play totalement loufoque, où les joueurs pénètreront dans un monde de jouets tordu créé par le célèbre Dr. Eggman. Ici, nous prendront le contrôle de figurines virtuels et nous nous lancerons dans défis palpitants.

Il s’agit d’un Battle Royale à 32 joueurs, où ils devront courir les uns contre les autres pour collecter, comme dans un casino en ligne, le plus de pièces, connues sous le nom de rings, et prouver qu’ils sont les meilleurs. Les personnages emblématiques peuvent être personnalisés, et les joueurs pourront créer leurs propres avatars uniques. Sonic Rumble est développé et édité par SEGA en collaboration avec Rovio, connu pour la célèbre franchise Angry Birds. La firme japonaise cherche à étendre davantage la présence de la marque Sonic the Hedgehog sur le marché mondial des jeux mobiles grâce à l’expertise et à l’expérience marketing de Rovio. En plus de cette petite production, les fans attendent avec impatience Sonic 3, le film, le film Paramount Pictures prévu pour le 20 décembre 2024. Mais attendez, ce n’est pas tout !

En effet, pour tester les serveurs et avoir un premier retour de la part de la communauté, le géant annonce une bêta fermée, qui se déroulera du 24 au 26 mai. Envie de vous lancer dans cette expérience ? Eh bien foncez sur le site officiel : Sonic Rumble. Pour finir et pour amuser un peu les mirettes, nous avons droit à une bande-annonce, ainsi à quelques images promotionnelles. Comme vous pouvez le constater, l’univers est totalement excentrique et coloré. Les challenges semblent nombreux, bref, il y a de quoi s’amuser de prime abord.

Et c’est pour quand le jeu final ? Sonic Rumble sortira cet hiver. Encore un peu de patience.