Sonic Rumble : mauvaise nouvelle pour le Battle Royale de SEGA

SEGA prépare Sonic Rumble, un Battle Royale fortement inspiré de Fall Guys, qui sortira en free-to-play sur PC, iOS et Android. Le titre était attendu dans le courant de l'hiver, qui se terminera dans moins d'un mois, mais le studio japonais annonce aujourd'hui un report. Sonic Rumble sera finalement disponible au printemps 2025.





Sonic Rumble est déjà disponible dans certaines régions en soft launch, mais le lancement global se fera au printemps, en même temps qu'une mise à jour 1.2.0 qui rajoutera le mode Quick Rumble pour des parties plus rapides en une manche, un mode Rival Rank pour obtenir des récompenses en montant de niveaux et les Crews, pour créer ses propres équipes entre amis et gagner encore plus de récompenses. Les personnages auront également des capacités uniques, à l'instar d'Amy Rose qui pourra utiliser son Marteau Piko. Concernant le report, SEGA déclare :

Nous tenons à remercier chaleureusement nos joueurs et les fans de Sonic pour leur patience dans l’attente du lancement mondial de Sonic Rumble. L’équipe s’engage à offrir une expérience mémorable aux fans de Sonic avec encore plus de nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelles fonctionnalités et encore plus de contenu passionnant à découvrir.

Pour rappel, le directeur du jeu Makoto Tase et le responsable de la franchise Takashi Iizuka ont annoncé l'année dernière que Sonic Rumble n'aura pas de mécaniques de gacha, pourtant très populaires au Japon, SEGA voulant plaire aux joueurs occidentaux (et sans doute éviter une interdiction dans certains pays). Cela n'empêchera pas le titre d'inclure des microtransactions, mais rien d'aléatoire.

En attendant la sortie de Sonic Rumble au printemps 2025, vous pouvez retrouver Sonic X Shadow Generations à partir de 31 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.