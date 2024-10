Sonic Rumble sera dépourvu de cette mécanique grâce aux joueurs occidentaux

En mai dernier, SEGA a dévoilé Sonic Rumble, qui sera loin d'être un opus majeur pour les fans de la franchise. Non, le titre sera un Battle Royale free-to-play pour iOS et Android, permettant à 32 joueurs de se lancer dans des mini-jeux. Un titre attendu cet hiver sur mobiles et il sera dépourvu d'une mécanique pourtant très populaire au Japon.

Dans un entretien avec Automaton, le directeur du jeu Makoto Tase et le reponsable de la franchise Sonic the Hedgehog Takashi Iizuka ont dévoilé que Sonic Rumble n'aura pas de mécaniques de gacha. Le gacha permet pour rappel de débloquer des objets ou personnages de manière aléatoire, il ressemble aux loot boxes et est très populaire au Japon, mais bien moins chez nous. Et c'est justement pour plaire aux joueurs occidentaux que Sonic Rumble en sera dénué. Bon, free-to-play oblige, il y aura quand même des microtransactions, mais rien d'aléatoire :

Nous visons un système décontracté qui vous permet d'acheter rapidement ce que vous voulez pour un petit montant fixe, plutôt qu'un système gacha qui vous donne une certaine probabilité d'obtenir des objets. Sur les marchés japonais et asiatiques, il est courant de devoir dépenser des dizaines de milliers de yens dans un jeu pour obtenir un personnage rare et enfin passer à autre chose. Mais ce n’est pas le cas sur le marché mondial, en particulier pour un jeu d’action comme Sonic Rumble, où les joueurs devraient pouvoir profiter du jeu sur un pied d’égalité. Le point de départ de ce projet était d’en faire un jeu mobile qui se vendrait dans le monde entier. Par conséquent, le modèle de monétisation a été conçu dès le départ sur la base de normes mondiales. Les modèles de monétisation qui utilisent les mécanismes du gacha n’ont pas eu beaucoup de succès dans le cas de jeux destinés à un public international de tous âges. De plus, ces mécanismes ont tendance à être boudés à l’étranger, nous n’avons donc pas pensé que ce soit le bon choix pour ce projet.

Les membres de SEGA précisent au passage que Sonic Rumble ne sera pas pay-to-win, ces microtransactions permettront d'obtenir des skins ou des émotes, un Season Pass sera également de la partie. À la fin de chaque partie, les joueurs obtiendront aussi des Anneaux, à échanger dans la boutique contre des objets cosmétiques avec une rotation quotidienne.

