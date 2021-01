Roller Champions : le jeu d'Ubisoft de retour avec une bêta fermée sur PC, PS4 et Xbox One, les inscriptions ouvertes

Nous avions pu tâter Roller Champions lors d'une alpha fermée en mars 2020, et Ubisoft avait alors prévu une bêta fermée puis une Saison 0 avant l'arrivée officielle du free-to-play. Face aux nombreux retours des joueurs et à un développement qui s'annonçait plus long que prévu, les plans ont été totalement revus et les futures phases d'essai reportées.

Le jeu multijoueur refait enfin surface avec de bonnes nouvelles : sa bêta fermée aura finalement lieu du 17 février au 1er mars 2021, non seulement sur PC comme l'alpha, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Une bande-annonce nous apprend que nous pourrons alors expérimenter Le Skatepark, une arène avec de nouvelles manières de marquer des points, mais aussi des équipements inédits, des parties personnalisées, du 2v2, des parties classées et plus encore, le tout en cross-play !

Pour les intéressés, les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel, alors ne tardez pas à vous enregistrer si vous voulez avoir une chance d'essayer Roller Champions avant sa sortie officielle. Pour mémoire, le free-to-play est annoncé pour début 2021 d'abord sur PC, puis sur PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.