ROG Ally : les raccourcis à connaître pour bien maîtriser la console portable Windows d'Asus

La console portable Windows d'Asus, la ROG Ally, vient de sortir et c'est un concentré de puissance qui tient - presque - dans une poche. Véritable PC Portable au format console de jeux, elle permet de jouer partout avec ses jeux PC (sans exceptions) et des émulateurs (y compris de consoles encore en activité). Elle permet aussi de travailler en y ajoutant un clavier, une souris et en la connectant à un écran externe. Les plus fortunés pourront même s'offrir le ROG XG Mobile qui est un dock qui embarque une carte graphique pouvant être une RTX 4090.

Mais qui dit console, dit clavier virtuel (à moins de se promener avec un clavier physique) et certain raccourcis ne sont pas forcément simples à mettre en action. Par exemple, si prendre une capture d'écran en affichant le clavier virtuel, puis en cliquant avec son doigt sur les touches correspondantes est possible, ce n'est certainement pas des plus simples pour capturer un moment important d'un jeu. Pour palier à cela, Asus a pensé à nous en proposant quelques raccourcis bien utiles obtenus en combinant la gâchette « M2 » présente sous la console du côté droit avec les différents boutons ou la flèche directionnelle.

Liste des raccourcis de la ROG Ally : Afficher le clavier virtuel : M2 + D-Pad vers le haut

Ouvrir la barre des tâches : M2 + D-Pad vers le bas

Afficher le bureau : M2 + D-Pad vers la gauche

Afficher la visionneuse de tâches : M2 + D-Pad vers la droite

Faire une capture d'écran : M2 + Bouton A

Afficher le centre de notification de Windows : M2 + Bouton B

Mode Projection (gestion écran externe) : M2 + Bouton X

Lancer un enregistrement vidéo de l'écran : M2 + Bouton Y

Appui long sur le bouton du centre de commande : CTRL + ALT + DEL

Appui long sur le bouton Armoury Crate : affiche le mapping des boutons

A noter, il est possible de personnaliser ces combinaisons voire en rajouter via le menu dédié du launcher Armoury Crate. Si vous voulez un tuto pour le faire, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.

