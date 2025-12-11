007 First Light : une star de la musique sera au casting !

L'année prochaine, IO Interactive sortira 007 First Light, un jeu d'action et d'aventure avec un jeune James Bond. Le studio danois, surtout connu pour la saga Hitman, a déjà dévoilé de nombreuses informations sur ce jeu inédit, mais il garde encore quelques surprises sous le coude. Malheureusement, à quelques heures de la cérémonie des Game Awards 2025, 007 First Light est victime d'une bourde.

Direction la Mauritanie





Comme l'ont rapporté des internautes, IO Interactive a publié un peu en avance une nouvelle bande-annonce de 007 First Light sur leurs réseaux sociaux. Une vidéo rapidement supprimée, mais c'est trop tard, une copie est disponible à cette adresse. Dans cette séquence, James Bond se rend à Aleph, en Mauritanie, mais se retrouve rapidement en mauvaise posture face à Bawma, qui sera possiblement le grand méchant de 007 First Light.

Lenny Kravitz sera Bawma dans 007 First Light





IO Interactive a vu les choses en grand, car c'est Lenny Kravitz qui incarnera Bawma dans le jeu. Musicien américain touchant un peu à tout, Lenny Kravitz a déjà joué dans quelques films comme Zoolander ou Hunger Games. Certains internautes suggèrent que Bawma serait simplement le vilain du premier acte du jeu, à l'instar de Dimitrios dans Casino Royale. Pour rappel, selon une rumeur, c'est Lana Del Rey qui interpréterait la chanson thème de 007 First Light.

En toute logique, nous devrions découvrir cette bande-annonce de manière un peu plus officielle cette nuit, à l'occasion des Game Awards 2025. Vous pouvez déjà précommander 007 First Light à 49,99 € chez Leclerc. Sa date de sortie est fixée au 27 mars 2026.