PREVIEW 007 First Light : James Bond se réinvente, voici ce que nous en pensons

10 ans déja !



Cela faisait plus de dix ans que James Bond n’avait pas eu droit à une adaptation vidéoludique digne de ce nom. Autant dire que l’annonce de 007 First Light a éveillé notre curiosité, d’autant plus que le projet est entre les mains de IO Interactive, le studio danois derrière la franchise Hitman. Nous avons eu l’occasion de découvrir une présentation du jeu lors de la gamescom 2025 et nous avons partagé nos impressions dans une vidéo (ci-dessous) où nous revenons sur les choix de design, les promesses, mais aussi les doutes que soulève cette première démonstration.

Le jeu emprunte (un peu trop ?) à Hitman son atmosphère graphique et sa minutie dans les environnements, tout en renforçant l’aspect cinématographique.



Ce qui frappe immédiatement, c’est la volonté du studio de s’éloigner du modèle classique des jeux d’action basés sur le tir pour revenir à l’essence de James Bond : l’espionnage, la tension et l’infiltration. Le joueur incarne un ide 26 ans, encore jeune et imparfait, qui n’a pas encore obtenu son statut officiel d’agent 007. Ce parti pris narratif permet de découvrir une facette plus vulnérable du personnage, loin de l’image du héros invincible que le cinéma a fini par cristalliser. L’histoire ne reprend aucun film existant, ce qui ouvre la voie à une intrigue totalement originale. C’est un choix intéressant, car il évite la redite et donne à IO Interactive l’opportunité de modeler son propre univers bondien.

Le casting de personnages s’annonce familier tout en intégrant des nouveautés. Miss Moneypenny, Q et M seront évidemment présents, mais un nouveau mentor fait son apparition : M. Greenway. Dans la démo à laquelle nous avons assisté, nous n’avons pas pu prendre la manette en mains, la présentation étant ce que l’on appelle une session hands-off. Cela ne nous a pas empêchés de nous faire une idée assez précise de l’ambition du titre.