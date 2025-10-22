Actualité
Remedy (Alan Wake, Max Payne) : une décision radicale après l'échec de FBC: Firebreak

Le studio finlandais peine à attirer des joueurs, malgré une grosse mise à jour lancée le mois dernier. Remedy prend donc une décision radicale.

FBC: Firebreak, le spin-off multijoueur et coopératif de Control qui demande d'affronter des créatures paranormales dans l'Ancienne maison, est un échec. Remedy ne s’en cache pas : ce premier jeu développé et édité par ses soins n’a pas attiré suffisamment de joueurs. Le développeur finlandais va proposer du contenu régulier pour séduire de nouveaux fans, mais l’avenir du titre semble compliqué. En attendant de savoir ce qu’il adviendra de FBC: Firebreak, Remedy annonce déjà un changement majeur en interne.

Un changement de CEO chez Remedy

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Remedy annonce que Tero Virtala quitte son poste de CEO du studio, dès aujourd'hui. Il est remplacé par Markus Mäki, nouveau CEO par intérim. Remedy ne prend pas de risque : Markus Mäki est l’un des fondateurs du studio finlandais, membre du conseil d’administration depuis 1995, et même président du conseil jusqu’à aujourd’hui. Un poste qu'il cède à Henri Österlund afin de se concentrer sur son nouveau rôle de CEO. De son côté, Tero Virtala va rester chez Remedy, au moins pour assurer la transition.

FBC: Firebreak déçoit encore Remedy

Si Remedy ne cite pas, dans ce communiqué, l'échec de FBC: Firebreak comme raison du départ de Tero Virtala, le studio finlandais évoquait une nouvelle fois les mauvaises performances de son jeu il y a deux semaines. Remedy parlait alors des « faibles ventes de FBC: Firebreak ». Malgré une première mise à jour majeure lancée le 29 septembre, « les ventes n'ont pas atteint les objectifs internes de Remedy ».

De gros jeux arrivent à la rescousse

Remedy Entertainment va sans doute pouvoir se refaire avec Control 2 et Max Payne 1 & 2 Remake, qui n'ont pas de date de sortie pour le moment. De son côté, Alan Wake 2 est devenu rentable un an après sa sortie. Vous pouvez l'acheter en Deluxe Edition à 49,56 € sur Cdiscount.

