Nintendo Switch Online : deux excellents jeux de la Game Boy Advance bientôt ajoutés

Le Nintendo Switch Online nous redonne enfin de ses nouvelles pour commencer l'année 2024, avec du lourd en vue pour les joueurs. Après l'ajout de trois jeux de la N64 début décembre, c'est cette fois la Game Boy Advance qui est à l'honneur. Cela faisait longtemps, le dernier titre en date proposé remontant à octobre, qui n'était autre que Kirby et le Labyrinthe des Miroirs. Ce sont donc Golden Sun et sa suite Golden Sun : L'Âge perdu qui vont faire leur arrivée d'ici quelques jours dans le service !

Ces deux excellents RPG de la GBA développés par Camelot seront ainsi proposés aux abonnés disposant du NSO + Pack additionnel la semaine prochaine, le mercredi 17 janvier. Rien que d'entendre les quelques extraits de la bande-son de Motoi Sakuraba a de quoi nous replonger bien des années en arrière. Si vous ne connaissez pas ces jeux, voici pour vous une description :

Golden Sun

Les forces du mal envahissent le monde et tentent de percer le secret oublié de l'Alchimie. À présent, le destin de l'humanité ne tient qu'à un fil. Ramenez la paix dans le monde à l'aide de vos armes, de votre magie psynergie, de vos fidèles compagnons et des créatures issues des éléments.

Golden Sun est un jeu de rôle épique à l'histoire palpitante se déroulant dans un vaste monde. Rassemblez les Djinn élémentaires du feu, de l'eau, du vent et de la terre et combinez-les de multiples façons pour obtenir d'incroyables effets magiques.

Golden Sun: The Lost Age

Dans cette suite du célèbre RPG sur Game Boy Advance, Golden Sun: The Lost Age, retournez dans le monde de Weyard et découvrez une tout autre facette de l'histoire. Accompagnez Felix et son équipe, accomplissez les missions pour rétablir l'alchimie dans le monde, une catastrophe que les personnages du jeu original avaient essayé d'empêcher.

Avec une bande de nouveaux aventuriers, lancez des invocations grâce aux puissants djinn élémentaires spirituels. De plus, si vous avez terminé Golden Sun, vous pouvez transférer vos données avec un mot de passe pour débloquer des objets, des statistiques et bien plus encore !