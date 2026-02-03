Xbox Game Pass : les premiers ajouts de février 2026 dévoilés, avec un FPS haut en couleur day one

Cela fait déjà deux semaines depuis les précédentes annonces d'ajouts de jeux au Game Pass et il est donc temps de voir ce que nous réserve ce début février. En termes de nouveauté, les amateurs de FPS et d'expériences délirantes devraient trouver leur compte avec High on Life 2, suite du titre de Squanch Games qui va débarquer le jour de sa sortie. D'autres extraterrestres seront d'ailleurs de la fête avec les Na'vi d'Avatar: Frontiers of Pandora. Et si les abonnés au PS+ Extra et Premium ont récemment eu droit à Like a Dragon: Infinite Wealth, c'est le plus récent Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii qui prend la mer dès à présent dans le catalogue Xbox. Plus étonnant, il n'est mentionné que BlazBlue Entropy Effect X arrivera lui aussi day one, ce qui est pourtant le cas puisque sa sortie est fixée au 12 février.

Une fois n'est pas coutume, il n'y aura qu'un simple départ le 15 du mois, qui ne fera pas trop regretter. D'autres petites nouveautés et mises à jour sont également listées pour ne pas changer.

Disponible dès aujourd'hui

Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Quatre jeunes héros sont rendus orphelins par la guerre opposant l'Empire Palamécien à l'armée rebelle. Leur voyage sera marqué par des rebondissements aussi tragiques que mémorables, au fil desquels ils forgeront de nouvelles amitiés.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, console, Appareils portables et PC) - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Une nouvelle légende débute lorsque vous incarnez Goro Majima, un homme frappé d'amnésie qui se réinvente en pirate sur les mers d'Hawaï. Vivez une aventure de pirates moderne et déjantée aux côtés d'un ancien yakuza devenu capitaine, avec des combats sur terre comme en mer, à la recherche de souvenirs perdus et d'un trésor légendaire.

Bientôt disponibles

Madden NFL 26 (Cloud, console et PC) - 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Découvrez de nouvelles mécaniques de jeu et de nombreuses nouveautés en construisant votre légende dans les modes Franchise, Superstar et Ultimate Team. Façonnez votre effectif, visez les titres et écrivez votre propre histoire : Madden NFL 26 est disponible dès aujourd'hui, avec en bonus la possibilité de récupérer votre Supercharge Pack avant le 6 mars.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console, appareils portables et PC) - 5 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Vroum ! L'équipe Rescue Wheels passe la vitesse supérieure. Prenez le volant avec Chase, Skye, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky et Roxi et lancez-vous dans des courses de monster trucks pleines d'action à travers la Grande Vallée, la Jungle et bien d'autres lieux. Enchaînez cascades, boosts turbo et compétences uniques des chiots pour décrocher la victoire en solo ou en coopération locale.

Relooted (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 10 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Récupérez de véritables artefacts africains conservés dans des musées occidentaux dans ce jeu de braquage afro-futuriste. Recrutez votre équipe, planifiez vos itinéraires de fuite, mettez la main sur les objets précieux et quittez les lieux le plus rapidement possible.

BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Un roguelite d'action situé dans l'univers de BlazBlue, proposant une direction artistique 2D marquante, des combats rapides et stylisés, ainsi que des contrôles précis et réactifs.

Roadside Research (Aperçu de jeu) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Des extraterrestres ont envahi la Terre… pour tenir une station-service. Jouez en solo ou jusqu'à 4 joueurs, accomplissez des tâches humaines pour passer inaperçu, scannez, volez et testez différentes méthodes sur les clients. Collectez un maximum de données sans faire grimper le niveau de suspicion, au risque d'attirer l'attention des autorités gouvernementales.

Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 12 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Retournez sur la paisible Starsand Island, un joyau surnommé « l'étoile de la mer profonde ». Adoptez un mode de vie bucolique et apaisant : créez des liens avec d'adorables capybaras, chats et chiens, profitez d'abondantes sessions de pêche, explorez la mystérieuse « Moonlit Forest » (Forêt au clair de lune) ou laissez-vous simplement porter par la beauté intacte de l'île.

High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 13 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Une conspiration intergalactique menace l'humanité. Faites équipe avec un arsenal d'armes extraterrestres aussi bavardes que déjantées, et tirez, tranchez et glissez à travers des environnements exotiques aux quatre coins de la galaxie pour éliminer les ennemis et sauver votre espèce préférée : les humains.

Kingdom Come: Deliverance (Cloud, Console et PC) - 13 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Un RPG en monde ouvert axé sur la narration, qui vous plonge dans une aventure épique au cœur du Saint-Empire romain germanique. Vengez la mort de vos parents, affrontez des forces envahissantes, accomplissez des quêtes déterminantes et faites des choix aux lourdes conséquences. Explorez châteaux majestueux, forêts profondes et villages animés dans une Bohême médiévale réaliste.

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables et PC) - 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Un jeu d'action-aventure à la première personne se déroulant dans la Frontière occidentale inexplorée de Pandora. Vous incarnez un Na'vi enlevé et façonné par la RDA, une corporation humaine militarisée. Quinze ans plus tard, libre mais étranger à votre propre terre, redécouvrez votre héritage, comprenez ce que signifie réellement être Na'vi et unissez les clans pour protéger Pandora. Profitez également de la nouvelle mise à jour en vue à la troisième personne, pour découvrir Pandora sous un nouvel angle.

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 17 février - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Bienvenue dans les Terres vivantes, une île mystérieuse où aventure et danger se côtoient. Situé dans le monde d'Eora, déjà connu grâce à la licence Pillars of Eternity, Avowed est un RPG d'action fantasy à la première personne développé par l'équipe primée d'Obsidian Entertainment.

Au cas où vous l'auriez manqué

A Game About Digging A Hole (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant sur console Xbox One

Un jeu minimaliste centré sur le simple fait de creuser un trou dans le jardin de votre nouvelle maison. Récupérez des ressources, revendez-les, améliorez votre équipement et percez un mystérieux secret enfoui sous terre.

Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible dans le Game Pass Premium

Une aventure narrative se déroulant dans une Russie alternative du XIXᵉ siècle, qui suit une jeune nonne engagée dans un voyage surréaliste à la découverte d'elle-même. Le jeu mêle humour noir et thèmes profonds comme la foi, la morale et l'autorité religieuse, à travers de l'exploration, des énigmes légères, de brefs passages d'action et des éléments de RPG symboliques. Des séquences rétro façon arcade et une étrange relation avec le diable en personne viennent enrichir un récit oscillant entre comédie et tragédie, tout en bousculant les codes traditionnels du jeu vidéo.

Mises à jour et contenus additionnels

Call of Duty: Black Ops 7 Season 02 (Cloud, Console, Appareils portables et PC) - 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

De nouvelles menaces émergent avec la Saison 02. Déverrouillez de nouvelles armes gratuites et fonctionnelles, dont le fusil d'assaut EGRT-17 et la mitraillette REV-46, et combattez sur trois nouvelles cartes, ainsi que sur Slums, la carte culte de Black Ops 2 entièrement remastérisée. Le mode Partie classée fait également son arrivée, avec de nouveaux rangs à gravir et des récompenses à débloquer. Testez votre résistance face à l'assaut dans une nouvelle carte Zombies Survie, et augmentez encore le niveau de difficulté grâce aux mises à jour apportées au mode Endgame.

Monster Train 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Découvrez une mise à jour gratuite marquant le retour du clan Wurmkin, bien connu des joueurs du Monster Train original.

Avantages en jeu

The First Descendant (Cloud, console et PC) - 5 février

Un nouvel épisode enrichi d'un scénario inédit vous attend, avec l'arrivée du nouveau Descendant, Dia. Les membres Game Pass peuvent personnaliser leur Descendant grâce à un accessoire dorsal élégant, deux apparences d'armes, trois styles de maquillage audacieux, et bien plus. Préparez-vous au combat avec 300 000 pièces d'or, 30 000 fragments de Kuiper et 12 bonus de progression, pour dominer chaque affrontement sur le champ de bataille.

Rainbow Six Siege (Cloud, console et PC) - Disponible dès maintenant

Revêtez les couleurs qui ont marqué toute une époque. Mettez la main sur le porte-bonheur S.I. Banner 2026, l'apparence d'arme Style d'une époque pour le L85A2, l'apparence de drone Controlling Controller, ainsi que la carte de fond Rising Icon.

Ils nous quittent 15 février

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.