Assassin's Creed : Yves Guillemot confirme le développement de remakes et un rythme de sortie soutenu !

Depuis un peu plus d'un mois, le prochain épisode de la saga phare d'Ubisoft est sous le feu des projecteurs, Assassin's Creed Shadows, qui nous fera voyager à l'époque du Japon féodal en 1579. Mais outre l'histoire de Naoe et Yasuke, l'éditeur a bien d'autres projets en développement liés à la licence. Certains sont officiels, comme le jeu mobile Assassin's Creed Jade de Tencent et le projet principal développé par l'équipe de Montréal qui suivra après Shadows, baptisé Assassin's Creed Codename Hexe. Des rumeurs évoquaient d'ores et déjà des remakes et c'est bien ce qu'a confirmé le CEO Yves Guillemot au détour d'une interview postée sur le site officiel évoquant entre autres l'avenir de la licence.

Il n'a évidemment donné aucun titre précis, mais ses propos laissent clairement entendre un retour à une certaine forme d'annualisation, avec toutefois comme différence avec le passé une plus grande variété dans le type de jeu proposé.

Premièrement, les joueurs peuvent être enthousiastes concernant certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés dans le passé et de les moderniser ; il existe des mondes dans certains de nos anciens jeux Assassin's Creed qui sont encore extrêmement riches. Deuxièmement, pour répondre à votre question, les expériences seront très variées. L'objectif est de faire sortir les jeux Assassin's Creed plus régulièrement, mais pas que ce soit la même expérience chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, notamment Assassin's Creed Hexe, que nous avons annoncé, qui sera un jeu très différent d'Assassin's Creed Shadows. Nous allons surprendre les gens, je pense.

Bref, rien de réellement nouveau, juste une confirmation de ce que Tom Henderson évoquait. L'un des remakes est à priori celui d'Assassin's IV: Black Flag par Ubisoft Singapour sous le nom de code Obsidian, tandis qu'un deuxième dont rien n'a filtré serait aussi en chantier. Le premier épisode avec Altaïr n'ayant jamais eu droit à une modernisation, il serait grand temps et c'est d'ailleurs le seul qui aurait un réel intérêt actuellement.

Assassin's Creed Shadows est lui attendu le 5 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store) Mac et Amazon Luna, au travers de plusieurs éditions.