BON PLAN : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, où précommander cette incontournable compilation au meilleur prix ?

Mario bientôt de retour dans l'espace





Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo a remis en avant les deux épisodes 3D de la licence parus initialement sur Wii, à savoir Super Mario Galaxy et sa suite Super Mario Galaxy 2. Avec la révélation que le prochain long-métrage d'animation d'Illumination Entertainment se nommera Super Mario Galaxy Le Film, rien de tel pour créer une synergie entre les projets. Toutefois, Big N. ne va pas pour autant faire de cadeau aux joueurs, puisque le tout est vendu au prix d'un jeu neuf. Heureusement, les revendeurs ont des offres intéressantes qui font un peu passer la pilule.

Où précommander Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 à pas cher ?





Plusieurs enseignes se permettent donc de diminuer le prix de cette compilation, avec pour certains des remises en différé qui viennent s'y ajouter et même quelques goodies. Si vous possédez déjà Super Mario 3D All-Stars, c'est d'autant plus appréciable, même si cela revient toujours plus cher que de prendre Super Mario Galaxy 2 à part sur l'eShop, où chaque titre coûte 39,99 €...

La date de sortie de ce pack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est fixée au 2 octobre sur Switch.