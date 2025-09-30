BON PLAN : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, où précommander cette incontournable compilation au meilleur prix ?

Actualité
Ces deux jeux cultes pour tous les fans de plateformers 3D vont faire leur retour sous peu, voyons comment alléger la facture.

Mario bientôt de retour dans l'espace

Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo a remis en avant les deux épisodes 3D de la licence parus initialement sur Wii, à savoir Super Mario Galaxy et sa suite Super Mario Galaxy 2. Avec la révélation que le prochain long-métrage d'animation d'Illumination Entertainment se nommera Super Mario Galaxy Le Film, rien de tel pour créer une synergie entre les projets. Toutefois, Big N. ne va pas pour autant faire de cadeau aux joueurs, puisque le tout est vendu au prix d'un jeu neuf. Heureusement, les revendeurs ont des offres intéressantes qui font un peu passer la pilule.

Où précommander Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 à pas cher ?

Plusieurs enseignes se permettent donc de diminuer le prix de cette compilation, avec pour certains des remises en différé qui viennent s'y ajouter et même quelques goodies. Si vous possédez déjà Super Mario 3D All-Stars, c'est d'autant plus appréciable, même si cela revient toujours plus cher que de prendre Super Mario Galaxy 2 à part sur l'eShop, où chaque titre coûte 39,99 €...

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Édition Standard (prix de base : 69,99 €)

La date de sortie de ce pack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est fixée au 2 octobre sur Switch.

tylerfc
Pour moi c'est non. J'aurais une version boîte switch 2 si elle existerait et pour pass plus de 40 euros.

Faut pas abuser nintendo. Même pas un vrai contenu additionnel comme l'a pu faire mario 3d world avec bowser fury.

Mais ça va ce vendre comme des petits pains pour les enfants, c'est sur.
