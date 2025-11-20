Marvel Cosmic Invasion va envahir les rayons, Dotemu régale les collectionneurs même sur Switch 2 !

Une sortie physique... l'année prochaine !





Assez récemment, nous avons enfin appris la date de sortie de Marvel Cosmic Invasion et découvert son roster complet. Il s'agit pour rappel d'un beat'em up développé par Tribute Games, à qui nous devons déjà Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, en collaboration avec Marvel Games et édité par Dotemu, qui régale depuis des années les amateurs de jeux old school. Mais jusqu'à présent, une ombre restait présente au tableau, à savoir qu'il ne sortirait que sur les boutiques en ligne. Qu'à cela ne tienne, à l'instar de NINJA GAIDEN: Ragebound, des éditions physiques vont bien voir le jour, même s'il faudra se montrer patient. En effet, Maximum Entertainment France va nous proposer des boîtes sur une partie des plateformes où le jeu sortira, mais pas avant le 13 mars 2026.

100 % physique, même sur Switch 2





Comme vous pouvez le constater sur le visuel ci-dessus, Marvel Cosmic Invasion sera disponible en physique sur PS5, Xbox Series X (cela se fait rare !), Switch et Switch 2. Pour cette dernière, il a bien été précisé que tout sera sur la cartouche, pas question de Carte clé de jeu contrairement à, au hasard, Pokémon Pokopia. Comme quoi, tout n'est qu'une question de volonté et satisfaire les joueurs. Cela aura toutefois un coût, puisqu'il faudra débourser 10 euros de plus sur cette plateforme.

Standard ou Deluxe, faites votre choix





Les plus collectionneurs ou fans de l'univers des comics pourront opter pour une édition Deluxe avec quelques goodies. Vous en trouverez des illustrations en page suivante, accompagnées par d'autres visuels du jeu.

Édition Standard - 39,99 € (PS5, Xbox Series X et Switch) / 49,99 € (Switch 2) Le jeu au format physique sur Blu-ray ou cartouche. Édition Deluxe - 59,99 € (PS5, Xbox Series X et Switch) / 69,99 € (Switch 2) Steelbook.

Cartes d'art premium.

Feuilles d'autocollants.

Affiche reprenant l'illustration de la jaquette.

Le tout rangé dans une boîte de collection.

Tribute Games parle de son jeu





Au passage, les développeurs ont pris la parole, gameplay à l'appui, détaillant leur vision et les mécaniques de jeu. Marvel Cosmic Invasion est pour rappel attendu le 1er décembre en dématérialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC (Steam).

