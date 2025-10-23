Marvel Cosmic Invasion : le beat'em up super-héroïque enfin daté avec l'introduction des derniers membres de son roster

Le roster au lancement de Marvel Cosmic Invasion





En mars dernier, Dotemu et Tribute Games dévoilaient Marvel Cosmic Invasion, un beat'em up qui proposera un récit opposant 15 héros et anti-héros des comics à Annihilus et d'autres vilains cultes. Si le casting complet n'a évidemment pas été dévoilé d'emblée, il est désormais intégralement connu, alors faisons le point. Après l'annonce initiale de Captain America, Spider-Man, Storm, Venom, Wolverine, Nova et Phyla-Velle, Rocket Raccoon et She-Hulk avaient suivi en juin. Ensuite, lors de la SDCC 2025, nous avions pu découvrir Beta Ray Bill et Le Surfeur d'argent Norrin Radd. En septembre, tout ce beau monde a été rejoint par un autre duo bien stylé : Black Panther et le Cosmic Ghost Rider !

Oui, T'Challa et une version pour le moins singulière de Frank Castle seront jouables, montrés faisant face à Thanos, entre autres ennemis. Les fans du motard et du Punisher ont donc de quoi être ravis avec ce personnage deux en un.

Cosmic Ghost Rider - Une incarnation redoutable du Punisher, qui s'est transformé après avoir signé un pacte pour venger la destruction de la Terre par Thanos. Avec ses chaînes redoutables, ses flingues non moins redoutables et son incroyable moto, Cosmic Ghost Rider décime ses ennemis aux quatre coins de l'espace grâce à sa monture cosmique. Le célèbre acteur de doublage Brian Bloom prêtera sa voix au célèbre motard dans Marvel Cosmic Invasion.

Black Panther - Le leader charismatique du Wakanda fonce dans le tas, bien au chaud dans son costume en vibranium de King T'Challa et ses dagues soniques. Fidèle à sa réputation, Black Panther est un fonceur dont la maîtrise des arts martiaux et la force ne sont plus à démontrer. Les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. James Mathis III reprendra son rôle de doublage de Black Panther, après un travail remarqué dans les séries animées Marvel Rivals et Avengers Assemble.

Enfin, cette semaine, ce sont Phénix aka Jean Grey et Invincible Iron Man qui sont venus boucler les annonces de personnages pouvant être incarnés.

Phénix - Membre des X-Men anciennement connue sous le nom de Strange Girl, elle utilise ses pouvoirs télékinésiques surpuissants pour anéantir l'invasion insectoïde menée par l'infâme Annihilus.

Invincible Iron Man - Autre ambiance, même énergie destructrice : Tony Stark chausse ses bottes en métal pour devenir l'Invincible Iron Man et rectifier les insectes maléfiques qui croisent sa route. Ses outils préférés ? Ses puissants rayons répulseurs et son emblématique Iron Cannon.

La bande-annonce accompagnant cette révélation met également en scène tout un tas d'antagonistes, à savoir MODOK, Sauron (l'homme ptérodactyle), Taskmaster et Galactus. Quelques visuels des derniers arrivants sont eux à retrouver en page suivante.

Date de sortie et démo de Marvel Cosmic Invasion





La date de sortie de cet alléchant jeu a au passage été dévoilée. Comme prévu, ce sera bien pour cette année, le lundi 1er décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC (Steam).

Pour patienter, vous pouvez découvrir une démo sur cette dernière plateforme dans le cadre de l'édition d'octobre du Steam Next Fest. Elle inclut deux niveaux à New York et sur un Héliporteur, permet d'incarner neuf héros (Spider-Man, Wolverine, She-Hulk, Storm, Venom, Nova, Phyla-Vell, Rocket Raccoon et Captain America), de s'amuser seul ou en coopération (locale et en ligne) et est compatible avec le Steam Deck.

