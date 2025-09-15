Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, un remake de Project Zero 2 annoncé en vidéo

Koei Tecmo ne semble pas enclin à développer de nouvel épisode de sa franchise Project Zero, également connu sous le nom de Fatal Frame en Amérique du Nord. Mais l'éditeur a déjà proposé des portages remastérisés de Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire et de Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, les quatrième et cinquième opus principaux de la saga. Il va remettre ça avec Project Zero II: Crimson Butterfly, un survival-horror sortir à l'origine en 2003 sur PS2 et déjà porté sur Xbox et Wii.

C'est lors du Nintendo Direct que Koei Tecmo a officialisé Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, qui semble abandonner le nom Project Zero en Europe. Comme son nom l'indique, il ne s'agira pas d'un remaster, mais bien d'un vrai remake, le studio japonais promet « une refonte totale du jeu original », que ce soit au niveau des graphismes, de l'audio, du système de jeu ou des contrôles. Bien sûr, la Camera Obscura sera toujours centrale, les développeurs évoque déjà « un gameplay plus riche et captivant, aussi bien lors de l'exploration que pendant les combats ».

De quoi parle Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ?





Voici une présentation de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake :

Ce titre classique d’horreur japonaise, apprécié des fans du monde entier, suit deux sœurs jumelles, Mio et Mayu Amakura, tandis qu’elles se rendent près d’un cours d’eau, guidées par leurs souvenirs d’enfance. Alors que Mio se remémore le passé, sa sœur ainée Mayu est attirée par un papillon de couleur pourpre la conduisant vers un mystérieux village n’apparaissant sur aucune carte. Dans ce village où la nuit est éternelle, les jumelles sont traquées par des esprits vengeurs tandis qu’elles fuient leur mystérieux rituel. Séparée de sa sœur, Mio tente de retrouver Mayu pour s’enfuir, armée uniquement de la Camera Obscura, un appareil permettant de capturer et de sceller l’impossible. Sans le savoir, les actions de Mio vont involontairement reproduire le passé et la conduire au fin fond du village, où elle découvrira la vérité sur le « rituel interdit ne devant jamais être vu ».

Quand sortira Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake ?





Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait sortir en début d'année 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, avec des voix en japonais et des textes en français. En attendant, vous pouvez retrouver Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire à 44,99 € sur Gamesplanet.