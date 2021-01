Project Zero (Fatal Frame) : des célébrations en vue pour les 20 ans de la franchise ?

Project Zero, aussi connu sous le nom de Fatal Frame en Amérique du Nord, n'est pas aussi connu que Resident Evil ou Silent Hill, mais la franchise horrifique de Koei Tecmo compte de nombreux fans, qui se languissent de l'absence de nouveaux jeux depuis 2014 avec Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires.

Pour autant, Project Zero, premier du nom (et vendu 69,99 € sur Amazon), est sorti à l'origine en 2001 et la licence fêtera donc son 20e anniversaire cette année. De quoi espérer de la nouveauté ? Eh bien c'est ce qu'aimerait Keisuke Kikuchi, créateur, producteur et scénariste de la franchise. Lors des vœux pour la nouvelle année, il a ainsi déclaré :

2021 est aussi l'anniversaire des 20 ans de la série Project Zero, donc j'aimerais bien célébrer ça d'une certaine manière si possible.

Une déclaration qui ne laisse pas vraiment imager la sortie d'un nouveau jeu, mais de petites festivités permettraient de ne pas faire oublier la franchise. Keisuke Kikuchi affirme au passage que Koei Tecmo a des jeux sous le coude, certains sont presque terminés et devraient être annoncés prochainement. Quant à la licence Project Zero, eh bien un film est en préparation par Christophe Gans (Silent Hill) et Keisuke Kikuchi avait déclaré qu'il aimerait bien voir de nouveaux jeux pour accompagner la sortie du long-métrage, tout en rappelant que c'est Nintendo qui détient les droits de la licence depuis 2012. Et un nouvel opus sur Switch, c'est pour quand ?