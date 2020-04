Project Zero : le producteur aimerait faire des jeux pour accompagner le film

Pas forcément aussi populaire que d'autres licences vidéoludiques horrifiques, Project Zero (aussi connu sous le nom de Fatal Frame) a son petit fanclub aux quatre coins du monde, il faut dire que la franchise a la particularité de nous plonger dans une ambiance folklorique japonaise inquiétante avec comme seul moyen de se défendre des fantômes un simple appareil photo argentique.

L'année dernière, Nintendo Everything s'était entretenu avec le producteur Keisuke Kikuchi, qui affirmait vouloir faire un nouvel opus sur Switch. Le Japonais a retrouvé tout récemment le journaliste pour une nouvelle petite interview, l'occasion pour lui d'indiquer que sa précédente annonce avait fait beaucoup de bruit à l'international, au point d'être retraduite en japonais. Cependant, Keisuke Kikuchi rappelle que c'est Nintendo qui détient les droits de la licence Project Zero, alors pour des portages, versions remastérisées ou remakes, il faut demander au constructeur japonais. Surtout que le quatrième volet et le remake du second titre ne sont jamais sortis en Amérique du Nord :

Project Zero 39,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39,9€. Je dois admettre qu'il y a une certaine distance entre mes sentiments et ambitions personnels et la faisabilité de tels projets. Évidemment, le film hollywoodien est en cours de production et arrivera sur les marchés occidentaux, alors j'aimerais personnellement apporter à notre public non seulement le film, mais aussi les jeux qui pourraient l'accompagner. En ce qui concerne Project Zero 2 et 4, Nintendo gère les droits de publication, nous n'avons donc pas exactement notre mot à dire à ce sujet. Un autre facteur est que je supervise essentiellement le studio Gust en ce moment, et pour sécuriser les lignes de production et les membres de l'équipe, à court terme, ce serait aussi très difficile, mais à long terme, je n'ai jamais vraiment abandonné l'idée. Donc, à court terme, ce n'est pas vraiment réaliste pour le moment.

Actuellement occupé sur Fairy Tail avec Gust, Keisuke Kikuchi n'oublie donc pas la franchise horrifique, et il est clair que le futur film Project Zero de Christophe Gans mettra un gros coup de projecteur sur la licence. Le moment idéal pour des portages sur les consoles modernes ?