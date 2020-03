Fairy Tail : Gildarts sera jouable, les arcs Tartaros et Éclipse à l'honneur d'une bande-annonce sous le signe de l'affrontement

Début février, le producteur Keisuke Kikuchi avait pris la parole pour annoncer une mauvaise nouvelle aux joueurs attendant Fairy Tail, à savoir que son lancement était repoussé. Initialement, c'est ce 19 mars que nous aurions pu découvrir cette adaptation vidéoludique, mais il faudra se montrer patient encore quelques mois. D'ici là, des nouveautés vont continuer d'être dévoilées, comme le prouve cette bande-annonce inédite.

Elle met en scène divers passages du scénario repris tout droit du manga d'Hiro Mashima et de l'anime, avec notamment les arcs de l'Île de Tenrō face à Grimoire Heart et son maître Hades, ainsi qu'Éclipse où apparaît Rogue du futur et le dragon Zirconis. Mais c'est surtout celui dédié à Tartaros qui en montre le plus avec un avant-goût de l'affrontement opposant Seila et Mirajane en Satan Soul Sitri, le face à face glacial entre Silver et Grey, et enfin le combat ultime contre Mard Geer. L'autre grosse nouveauté dévoilée à la toute fin de la vidéo, c'est la possibilité de jouer avec le tout puissant Gildarts, maniant une magie destructrice réduisant tout en poussière, littéralement.

La date de sortie de Fairy Tail est fixée au 25 juin 2020 sur PS4, Switch et PC (Steam). Des visuels des nouveautés sont à apprécier en page suivante. Sachez qu'en précommandant votre copie, vous recevrez un costume Miss Fairy Tail pour Erza.

