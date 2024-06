Fairy Tail 2 : une suite totalement inattendue dévoilée, au scénario prévisible

Dans la catégorie des jeux sortant de nulle part et dont il était difficile de prévoir la présence durant le dernier Nintendo Direct, celui qui nous intéresse à présent est bien placé. En 2020, Koei Tecmo et Gust sortaient Fairy Tail, un RPG adaptant l'œuvre de Hiro Mashima, du moins les arcs de Tenrō Island (juste en guise d'intro) jusqu'à Tartaros. Oui, la fin du manga et de l'anime n'étaient pas couvertes alors qu'elles étaient déjà parues, ce qui était assez dommage, la qualité du jeu mise de côté. C'est donc avec surprise que nous avons appris qu'un deuxième jeu tout simplement baptisé Fairy Tail 2 est en développement et couvrira l'arc Arbaless, avec sans doute les quelques éléments l'introduisant à la suite de l'ellipse de un an. Le feu vert a sans doute été donné en raison de l'adaptation animée de Fairy Tail: 100 Years Quest, qui débutera le mois prochain.

Pour le moment, l'unique aperçu durant la présentation de Nintendo nous montre donc les Douze de Spriggan, serviteurs de l'Empire Arbaless et de son empereur Zeleph, ainsi que la forme humaine d'Acnologia à la fin de la vidéo. Nous pourrons y incarner Natsu, Lucy et d'autres membres de la guilde dont Juvia, Wendy, Gajil, Laxus, Mirajane et Erza. Les affrontements se feront en temps réel avec un système de commandes, mais visiblement sans être un pur Action-RPG vu à quel point les ennemis montrés sont statiques, sans parler de l'interface qui donne plus l'impression d'un tour par tour dynamique qu'autre chose. Le communiqué de presse évoque une vaste carte à explorer, ainsi que la présence de voix japonaises et sous-titres en anglais et français. Il y aura par ailleurs du contenu inédit prenant place après la fin de l'intrigue d'origine, appelée en anglais Key to the Unknown, et des histoires de personnage pour apprendre à connaître ces derniers, en plus de diverses interactions.

Fairy Tail 2 est attendu dans le courant de l'hiver 2024 sur PS5, PS4, Switch et PC (Windows et Steam). D'ici là, vous avez le temps de faire le premier volet, vendu 43,88 € sur Amazon. Des visuels sont à découvrir en page suivante.