FARMAGIA : opening animé digne de Fairy Tail et année de sortie pour le jeu en collaboration avec Hiro Mashima

En ouverture de son Marvelous Game Showcase 2024, l'éditeur japonais a frappé un grand coup en diffusant la cinématique d'introduction animée de son Project MAGIA officialisé l'année dernière et qu'il faudra désormais appeler FARMAGIA comme le laissait présager un dépôt de nom plus tôt cette année. Nous savions déjà que le mangaka Hiro Mashima s'est chargé des chara designs et avions vu les deux protagonistes faisant forcément penser à Natsu et Lucy de Fairy Tail, entre autres, en plus d'une créature rappelant Happy, mais l'artiste a également ressorti ses autres poncifs en associant son héros à un dragon cracheur de feu et en concevant des personnages ressemblant à Erza, Wendy ou au Grand Démon Ziggy d'Edens Zero.

C'est le Product Manager responsable de FARMAGIA, Takehiro Ishida, qui en a dit un peu plus au sujet du casting, avec pour commencer Ten (Kōhei Amasaki), le protagoniste masculin. Il est qualifié d'audacieux, honnête et impulsif en cela qu'il fonce avant de réfléchir, soit une caractéristique classique. Son amie d'enfance Arche (Ayane Sakura) est décrite comme gentille et attentionnée, avec tout de même un fort esprit de compétition. Vient ensuite Chica (Inori Minase), qui partage le même lien avec Ten, est timide, mais prend toujours les devants en combat. Enfin, la drôle de créature servant de mascotte se nomme Lookie-Loo (Atsumi Tanezaki) ou Neuneuil à en croire les sous-titres, jamais le dernier pour faire des blagues et toujours de bonne humeur.

La chanson de l'opening a elle été interprétée par les seiyū d'Arche et Chica et se nomme dis-dystopia. Côté univers, les personnes et monstres y collaborent, comme le montre la vidéo. C'est malheureusement tout ce qui a été dit au sujet de FARMAGIA, qui doit tout de même sortir en 2024. Oui, nous n'avons même pas de détail sur le genre de jeu dont il s'agit ni sur quelles plateformes il sortira, et encore moins sur ce à quoi il ressemble vraiment. Espérons juste que ce ne soit pas qu'un titre pour mobiles.

