Fairy Tail : les dates de sorties des DLC du Season Pass précisées

La semaine dernière est sorti Fairy Tail, un RPG développé par Gust et édité par Koei Tecmo, qui reprend une partie des aventures de l'œuvre d'Hiro Mashima. En amont du lancement, nous vous avions rapporté l'annonce d'un Season Pass et de plusieurs personnages jouables en DLC. Si sa sortie est prévue le 6 août, le reste de son contenu n'arrivera finalement pas ce jour-là à en croire Gematsu (ce qui semble plus logique au final), qui a eu accès au planning via Steam, non disponible de notre côté à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Voici donc les dates auxquelles vous devriez avoir accès aux nouveaux personnages jouables et à quelques autres nouveautés :

6 août : Lacrima de croissance édition limitée x5 (bonus) ;

: Lacrima de croissance édition limitée x5 (bonus) ; 20 août : les sets de Levy et Leon ;

: les sets de Levy et Leon ; 3 septembre : les sets Lisanna & Elfman et Quêtes Très Difficile (Rang S, Quête de 10 ans et Quête de 100 ans) ;

: les sets Lisanna & Elfman et Quêtes Très Difficile (Rang S, Quête de 10 ans et Quête de 100 ans) ; 17 septembre : donjon additionnel : Faille dans le temps et dans l'espace. Notes : les lacrimas peuvent aussi être obtenus en bonus de l'édition Digital Deluxe. Si les deux sont achetés, un total de 10 lacrimas peut donc être acquis. Une partie du contenu peut également être acheté à l'unité. Pour chaque contenu, la date de sortie et l'ordre de parution sont sujets à changement.

Voilà, vous savez tout. Fairy Tail est disponible sur PS4, Switch et PC (Steam), vous pouvez l'acheter à 52,49 € sur Amazon.