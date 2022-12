Notre équipe vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël !

Les illuminations ont envahi les rues depuis plusieurs semaines, oui, la magie de Noël flotte dans l’air. D’ici quelques heures, gamers et gameuses vont se rassembler, non pas autour d’une partie de Splatoon 3, mais autour d’une table avec leur entourage pour partager un moment convivial et chaleureux.

Les jeux délirants et amusants ont été nombreux cette année… Entre God of War Ragnarök, Elden Ring, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West, Légendes Pokémon : Arceus, The Callisto Protocol, Gran Turismo 7, Bayonetta 3 ou encore Sonic Frontiers, il y a de quoi faire se plaisir. Nul doute que l’une de ces pépites finira sous le pied d’un sapin.

Pour ne pas changer, nous espérons que vous serez gâtés par le Père Noël. En attendant, toute l’équipe de GAMERGEN.COM vous souhaite un excellent réveillon et, bien évidemment, un joyeux Noël. Profitez de votre famille, passez de bonnes fêtes et n’hésitez pas à partager avec notre communauté les présents « geek » que vous avez reçus, dans les commentaires.

