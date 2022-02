Star Trek: Bridge Crew, le jeu retiré des principaux stores VR

Le célèbre jeu de coopération et de stratégie nous plongeant dans l'univers de Star Trek en réalité virtuelle à bord de l'U.S.S. Aegis vient d'être retiré des stores de réalité virtuelle. C'est en tout par le biais de la page Steam du jeu que l'annonce est tombée. Star Trek: Bridge Crew était jusqu'alors disponible sur les stores Quest, Rift et SteamVR, mais aussi sur le PlayStation Store et le store officiel de l'éditeur.

Le titre n'est d'ailleurs plus accessible que sur ces deux derniers. Pour le reste, la page du jeu est toujours présente, mais le bouton permettant d'effectuer l'achat n'est plus disponible. La fin pour l'un des succès de 2017 ? En tout cas, c'est ce que suggère la page Steam du jeu, même si aucune raison n'a officiellement été apportée. L'explication de l'expiration de la licence rattachée à la marque Star Trek serait la plus probable. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde vidéoludique où les accords de propriété intellectuelle ont une date de validité. Le store PlayStation et celui d'Ubisoft ne devraient pas tarder à suivre, car dans la logique des choses, c'est en général tout ou rien.



Que les joueurs ayant acheté le jeu avant cette annonce soient rassurés, cet accord n'impacte pas leur propre licence de jeu, mais l'accord général entre ViacomCBS, détenteur de la propriété intellectuelle de Star Trek et l'éditeur. Vous pourrez donc continuer à jouer tant que les serveurs multijoueurs sont en ligne. N'espérez cependant plus de mises à jour.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.