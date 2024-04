Call of Duty : l'un des pires jeux de la saga a quand même fait un énorme carton

En fin d'année dernière, Activision et Sledgehammer Games lançaient Call of Duty: Modern Warfare III, qui a malheureusement la triste casquette de l'opus le moins bien noté de la saga sur Metacritic, avec une note de 56/100. Avant lui, c'était Call of Duty: Vanguard qui avait ce record, également développé par Sledgehammer Games.

Le FPS à la Seconde Guerre mondiale avait déçu les joueurs et les critiques, obtenant une moyenne de 73/100 sur Metacritic. Malgré les retours très mitigés des fans et de la presse spécialisée, le jeu s'est quand même très bien vendu. C'est du moins ce qu'affirme Brian Hong, consultant en stratégie chez Roughmint à cette époque et qui a participé à la stratégie des réseaux sociaux pour Activision pour toucher davantage de joueurs. Une mission visiblement réussie, car d'après Brian Hong, Call of Duty: Vanguard se serait vendu à plus de 30 millions d'exemplaires ! Pour le pire CoD de cette époque, ce n'est pas mal du tout.

L'information reste à prendre avec des pincettes, car Activision ou Sledgehammer Games n'ont pas confirmé ce chiffre de ventes de CoD: Vanguard. Concernant Call of Duty: Modern Warfare III, les studios n'ont là encore pas communiqué sur les ventes, se contentant de partager de timides records, mais il y a fort à parier que lui aussi s'est écoulé à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le FPS à partir de 41,50 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST Call of Duty: Vanguard, gros coup de froid sur la franchise