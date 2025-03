Guitar Hero, Call of Duty, Crash Bandicoot : Activision abuse de l'IA pour de faux jeux vidéo

Depuis quelques jours, un post Instagram annonçant Guitar Hero Mobile fait parler de lui. La franchise de jeux de rythme ferait son grand retour, sur iOS et Android, mais Activision a utilisé une intelligence artificielle générative pour réaliser le visuel d'annonce de ce titre. Cependant, comme le rapporte VGC, la stratégie de l'éditeur est encore plus douteuse.

De nombreux utilisateurs de Facebook et Instagram sont en effet tombés sur des publicités pour Guitar Hero Mobile, Call of Duty: Zombie Defender et Crash Bandicoot Brawl. GHM est un jeu de rythme compétitif, CoD: ZD est un jeu de défense tactique en vue de dessus et CBB est un jeu de survie à 30 joueurs, façon Fall Guy. Ces trois titres ont deux points communs : ils arborent tous ces visuels générés par IA et surtout... ils n'existent pas.

Oui, les publicités renvoient vers des boutiques fictives et lorsque l'utilisateur tente de télécharger l'un de ces fameux jeux, il est redirigé vers un sondage de Geeklab qui annonce :

Merci de votre intérêt ! Ce n'est pas un vrai jeu, mais cela pourrait l'être un jour ! Nous aimerions que vous répondiez à cette courte enquête, qui pourrait nous aider à déterminer l'avenir potentiel de ce jeu. Vos commentaires comptent vraiment pour nous !

Activision utilise donc une méthode bien singulière pour savoir si tel ou tel jeu pourrait rencontrer un succès auprès des utilisateurs. Pour rappel, l'éditeur a déjà avoué avoir utilisé l'IA générative dans Call of Duty: Black Ops 6.

Si vous voulez un vrai jeu, Crash Bandicoot 4: It’s About Time! est disponible à partir de 31 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.