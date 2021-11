Marvel's Guardians of the Galaxy : ray tracing sur next-gen, framerate augmentable sur Xbox Series S et plus grâce à un nouveau patch

La version PC de Marvel's Guardians of the Galaxy profite déjà du RTX grâce aux cartes graphiques compatibles de NVIDIA. Les versions next-gen de l'apprécié jeu d'Eidos Montréal ne pouvaient en revanche pas en dire autant, mais le studio vient de corriger le titre avec une mise à jour numérotée 1.05 sur PS4 et PS5, 1.06 sur Xbox One et 2.6 sur Xbox Series X|S. Elle débarquera sur PC normalement ce 19 novembre avec un changelog un peu différent.

Le patch en question apporte donc le ray tracing sur PlayStation 5 et Xbox Series X, une option pour débloquer le framerate et lui permettre d'aller jusqu'à 60 fps sur Xbox Series S, des améliorations des performances sur PlayStation 4, une sensibilité minimum abaissée pour la visée et même une fonctionnalité de sauvegarde cachée pour vous permettre de reprendre votre partie au début de la mission en cours en cas de problème majeur. Eidos Montréal espère bien évidemment corriger les soucis à l'origine de ces erreurs prochainement. La mise à jour apporte d'ailleurs sinon un tas d'optimisations et correctifs, listés en anglais ici.

