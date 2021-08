NVIDIA : du DLSS et du ray tracing pour Marvel's Guardians of the Galaxy, Dying Light 2 et d'autres jeux

La gamescom 2021 n'a pas encore débuté, mais NVIDIA partage quelques informations dès aujourd'hui, en faisant le point sur les futurs jeux vidéo qui embarqueront ses technologies DLSS et ray tracing. Il y aura évidemment du AAA, et pas moins de six jeux seront compatibles avec des améliorations graphiques et techniques dès leur sortie.

Marvel's Guardians of the Galaxy, Dying Light 2 Stay Human, Myst, SYNCED: Off Planet, Bright Memory: Infinite et Loopmancer bénéficieront en effet du DLSS et du ray tracing, tandis que Chivalry 2, GRIT et Faraday Protocol sont maintenant compatibles avec le DLSS. Par ailleurs, Escape from Tarkov et Rust profitent d'une nouvelle mise à jour de Reflex pour réduire la latence. Enfin, NVIDIA dévoile que Battlefield 2042 est offert en bundle avec des PC (tours et portables) équipés de cartes graphiques GeForce RTX, les détails sont à retrouver sur le site de NVIDIA, et une petite vidéo a même été partagée :

