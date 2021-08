CINEMA : Free Guy parodie des jaquettes de jeux cultes avant sa sortie

Dans quelques heures sortira en salles Free Guy, comédie avec Ryan Reynolds incarnant un personnage de jeu vidéo qui se rend compte qu'il vit depuis toujours dans un monde virtuel. Le long-métrage s'inspire des titres en monde ouvert à la Grand Theft Auto, mais il puise également dans tout l'univers vidéoludique.

Et pour accompagner la sortie de Free Guy au cinéma, 20th Century Studios partage de nouvelles affiches du film. Non, il ne s'agit pas vraiment d'énièmes affiches promotionnelles beaucoup trop téléphonées, mais bien de posters parodiant des jaquettes de jeux vidéo cultes. Tout y passe, avec d'anciens titres comme Mega Man (dans son horrible jaquette américaine), Street Fighter II, Doom et Super Mario 64, mais également des jeux plus récents comme Minecraft, Among Us, Animal Crossing: New Horizon et bien évidemment GTA: Vice City. Vous pouvez retrouver toutes ces affiches sur la seconde page.

Pour savoir si tous ces jeux seront référencés dans Free Guy, rendez-vous ce mercredi 11 août au cinéma. Vous pouvez sinon retrouver l'affiche officielle du film à 25,99 € sur Amazon.

