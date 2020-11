CINEMA : Free Player, la comédie avec Ryan Reynolds dans un jeu vidéo encore repoussée

Le COVID-19 continue de faire des ravages dans les sorties cinématographiques, et le dernier touché par le virus est Free Guy, une comédie produite par Disney et réalisée par Shawn Levy (La Nuit au Musée) avec Ryan Reynolds découvrant qu'il n'est qu'un PNJ dans un jeu vidéo. Le film devait à l'origine sortir en juillet, puis a été repoussé au 11 décembre, mais finalement, il faudra encore attendre.

Combien de temps ? Eh bien, c'est un mystère, et ce n'est pas très rassurant d'ailleurs. Visiblement, Disney ne veut pas louper le lancement de Free Guy en salles et a donc décidé de le reporter à une date inconnue, comme le rapporte Variety. Le film mettra en scène Ryan Reynolds donc (Deadpool, Pokémon : Détective Pikachu, Green Lantern, RIPD : Brigade fantôme, X-Men Origins: Wolverine), mais également Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery et Matty Cardarople aperçus dans Stranger Things, ou encore Tyler « Ninja » Blevins, qui devrait avoir droit à un petit caméo.

Disney a également repoussé la sortie de Mort sur le Nil, second film de et avec Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot après Le Crime de l'Orient-Express, évidemment basé sur le roman d'Agatha Christie et qui devait sortir au cinéma le 18 décembre prochain. Comme pour Free Guy, aucune nouvelle date de sortie n'a été donnée, mais vous pouvez retrouver le précédent film à 11,99 € sur Amazon.fr.

